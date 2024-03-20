في دورته السادسة، أوتوميكانيكا يسجل زيادة بنسبة 448% في أعداد العارضين

الرياض – أصداف نيوز:





تستضيف الرياض معرض أوتوميكانيكا الرياض،المعرض التجاري الرائد في المملكة لقطاع خدمات المركبات في الفترة من 30 أبريل إلى 2 مايو 2024.

ويُعدّ أوتوميكانيكا الرياض منصة مثالية لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في قطاع المركبات، وتبادل الخبرات والمعرفة بين مختلف الفاعلين في هذا المجال. كما يوفر المعرض فرصاً استثنائية للتواصل وبناء علاقات تجارية جديدة مع كبار الشركات والمستثمرين من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

وتشهد الدورة السادسة من المعرض، التي ستشغل ثلاث قاعات في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، طلباً غير مسبوق من العارضين، بزيادة قدرها 448٪ عن الدورة السابقة، وهو ما أدى إلى بيع مساحة المعرض بالكامل. وتشمل فعاليات المعرض“أكاديمية أوتوميكانيكا” والتي ستنعقد لمدة ثلاثة أيام لتوفر منصة لقادة الفكر والخبراء ومحترفي القطاع لمناقشة أحدث التطورات والتحديات والتوجهات في قطاع المركبات وخدماتها في المنطقة. وسيركز اليوم الأخير من الأكاديمية على التدريب والتطوير في مجال خدمات ما بعد البيع كجزء من ورشة العمل التدريبية.

وستكون هذه الدورة الأكبر في تاريخ المعرض، بمشاركة عدد قياسي من العارضين، حيث تم تأكيد مشاركة أكثر من 280 عارضاً من مختلف أنحاء العالم، وتوقعات باستقطاب أكثر من 8000 زائر خلال أيام المعرض الثلاثة. وسيتم تمثيل أكثر من 26 دولة في المعرض، بالإضافة الى ستة أجنحة دولية، بما في ذلك الصين وتايوان وتايلاند وهونج كونج وكوريا وسنغافورة. وسيمثل العارضون دولاً عدة مثل ألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان والهند وباكستان. ومن دول مجلس التعاون الخليجي، سيكون لدولة الإمارات العربية المتحدة وقطر حضور مهم في المعرض.

كما يشهد المعرض حضوراً كبيراً من الشركات السعودية حيث تستحوذ على 25% من إجمالي مساحته. ومن بين العارضين السعوديين الذين يشاركون للمرة الأولى شركة ريدلان لخدمات السيارات، شركة سيبورتس، شركة مشاريع الطاقة للبطاريات، وشركة مصادر الزيوت، ونفط الشرق، والشركات العائدة مثل الوكالة العربية للسيارات، الناصر لقطع الغيار، دي جيه أوتو، خبراء الفلاتر للتجارة، الافاق العالمية، و شركة أو2 بيرفورمانس.

ويكتسب المعرض أهمية خاصة مع النشاط الكبير لسوق خدمات المركبات في السعودية حيث يشهد نمواً سنوياً مركباً قدره 6.43% منذ عام 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 9.4 مليار دولار أمريكي في عام 2027، وفقاً لبيانات شركة تيكساي للأبحاث. وتحرك هذا النمو رؤية السعودية 2030 لصناعة المعدات الأصلية، حيث من المخطط إنتاج أكثر من 300,000 مركبة بين عامي 2020 و2030، مما يزيد الطلب على قطع غيار ومكونات سيارات الركاب. وتشمل عوامل النمو الأخرى الإعلان الأخير بين هيونداي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، والذي سيشهد بناء مصنع لإنتاج 50 ألف سيارة، بما في ذلك السيارات الكهربائية.

ومن المقرر أن تتضمن الدورة السادسة من أوتوميكانيكا الرياض سبعة أقسام تركز على المنتجات وتشمل قطع الغيار والمكونات، والإطارات والبطاريات، والزيوت ومواد التشحيم، والملحقات والتعديل حسب الطلب، والتشخيص والتصليح، والهياكل والطلاء، والغسيل والعناية بالسيارات. ويتم تنظيم المعرض من قبل الشركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات بترخيص من شركة ميسي فرانكفورت للمعارض. وسيقام أوتوميكانيكا الرياض في الفترة من 30 أبريل حتى 2 مايو 2024 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

لمزيد من المعلومات عن معرض أوتوميكانيكا الرياض 2024 والتسجيل لزيارته يمكن زيارة الموقع: