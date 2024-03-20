في دورته السادسة، أوتوميكانيكا يسجل زيادة بنسبة 448% في أعداد العارضين

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- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
تستضيف الرياض معرض أوتوميكانيكا الرياض،المعرض التجاري الرائد في المملكة لقطاع خدمات المركبات في الفترة من 30 أبريل إلى 2 مايو 2024.
ويُعدّ أوتوميكانيكا الرياض منصة مثالية لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في قطاع المركبات، وتبادل الخبرات والمعرفة بين مختلف الفاعلين في هذا المجال. كما يوفر المعرض فرصاً استثنائية للتواصل وبناء علاقات تجارية جديدة مع كبار الشركات والمستثمرين من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. أوتوميكانيكا الرياض ٢
وتشهد الدورة السادسة من المعرض، التي ستشغل ثلاث قاعات في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، طلباً غير مسبوق من العارضين، بزيادة قدرها 448٪ عن الدورة السابقة، وهو ما أدى إلى بيع مساحة المعرض بالكامل. وتشمل فعاليات المعرض“أكاديمية أوتوميكانيكا” والتي ستنعقد لمدة ثلاثة أيام لتوفر منصة لقادة الفكر والخبراء ومحترفي القطاع لمناقشة أحدث التطورات والتحديات والتوجهات في قطاع المركبات وخدماتها في المنطقة. وسيركز اليوم الأخير من الأكاديمية على التدريب والتطوير في مجال خدمات ما بعد البيع كجزء من ورشة العمل التدريبية.
وستكون هذه الدورة الأكبر في تاريخ المعرض، بمشاركة عدد قياسي من العارضين، حيث تم تأكيد مشاركة أكثر من 280 عارضاً من مختلف أنحاء العالم، وتوقعات باستقطاب أكثر من 8000 زائر خلال أيام المعرض الثلاثة.
وسيتم تمثيل أكثر من 26 دولة في المعرض، بالإضافة الى ستة أجنحة دولية، بما في ذلك الصين وتايوان وتايلاند وهونج كونج وكوريا وسنغافورة. وسيمثل العارضون دولاً عدة مثل ألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان والهند وباكستان. ومن دول مجلس التعاون الخليجي، سيكون لدولة الإمارات العربية المتحدة وقطر حضور مهم في المعرض.
كما يشهد المعرض حضوراً كبيراً من الشركات السعودية حيث تستحوذ على 25% من إجمالي مساحته. ومن بين العارضين السعوديين الذين يشاركون للمرة الأولى شركة ريدلان لخدمات السيارات، شركة سيبورتس، شركة مشاريع الطاقة للبطاريات، وشركة مصادر الزيوت، ونفط الشرق، والشركات العائدة مثل الوكالة العربية للسيارات، الناصر لقطع الغيار، دي جيه أوتو، خبراء الفلاتر للتجارة، الافاق العالمية، و شركة أو2 بيرفورمانس.
ويكتسب المعرض أهمية خاصة مع النشاط الكبير لسوق خدمات المركبات في السعودية حيث يشهد نمواً سنوياً مركباً قدره 6.43% منذ عام 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 9.4 مليار دولار أمريكي في عام 2027، وفقاً لبيانات شركة تيكساي للأبحاث. وتحرك هذا النمو رؤية السعودية 2030 لصناعة المعدات الأصلية، حيث من المخطط إنتاج أكثر من 300,000 مركبة بين عامي 2020 و2030، مما يزيد الطلب على قطع غيار ومكونات سيارات الركاب. وتشمل عوامل النمو الأخرى الإعلان الأخير بين هيونداي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، والذي سيشهد بناء مصنع لإنتاج 50 ألف سيارة، بما في ذلك السيارات الكهربائية.
ومن المقرر أن تتضمن الدورة السادسة من أوتوميكانيكا الرياض سبعة أقسام تركز على المنتجات وتشمل قطع الغيار والمكونات، والإطارات والبطاريات، والزيوت ومواد التشحيم، والملحقات والتعديل حسب الطلب، والتشخيص والتصليح، والهياكل والطلاء، والغسيل والعناية بالسيارات. ويتم تنظيم المعرض من قبل الشركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات بترخيص من شركة ميسي فرانكفورت للمعارض. وسيقام أوتوميكانيكا الرياض في الفترة من 30 أبريل حتى 2 مايو 2024 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
لمزيد من المعلومات عن معرض أوتوميكانيكا الرياض 2024 والتسجيل لزيارته يمكن زيارة الموقع:
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