جودادي تحتفي برائدات الأعمال من الأمهات في السعودية بمناسبة عيد الأم

جدة – أصداف نيوز:

تحتفي جودادي، أكبر منصة متخصصة في تقديم خدمات رواد الأعمال، بالإنجازات الفريدة والعزيمة الكبيرة التي تتمتع بها رائدات الأعمال من السيدات والأمهات في السعودية، وذلك مع اقتراب عيد الأم. وتهدف المنصة الرائدة من خلال تقديم الدعم والأدوات الأساسية إلى تمكين الأمهات في مجال الأعمال وتزويدهن بالإمكانات اللازمة لتحقيق النجاح في العالم الرقمي دائم التغير.

وتشير بيانات حديثة من استبيان جودادي العالمي لرواد الأعمال لعام 2024 إلى زيادة ملحوظة في أعداد رائدات الأعمال من الأمهات في السعودية، وأظهر أن نسبة 69% من رائدات الأعمال، ومعظمهن من الأمهات، قد خضن غمار ريادة الأعمال، كما أكدت نسبة كبيرة تصل إلى 98% منهن التحول الكبير في حياتهنّ بعد دخولهن عالم ريادة الأعمال.

و وفقاً لاستطلاع جودادي العالمي لريادة الأعمال لعام 2024، أشارت نسبة 59% من المشاركين إلى أن عملية تسويق الأعمال عبر الإنترنت هي إحدى أكبر العقبات التي يعانون منها خلال المراحل الأولى من رحلة ريادة الأعمال، مما يعكس التحديات التي يواجهها رواد الأعمال في المملكة. وفيما يلي خمس نصائح لمساعدة رائدات الأعمال من الأمهات على الترويج لأعمالهن على الإنترنت:

إن الاستثمار في اسم نطاق مميز يعزز من الحضور الرقمي للشركة، ويمكن الاستفادة من خدمات النطاق الخاصة بشركة GoDaddy للحصول على عنوان ويب مخصص، وبالتالي امتلاك مساحة رقمية خاصة بالعلامة التجارية، مما يدعم حضورها ومصداقية أعمالها.

يلعب تفاعل صاحبة العلامة التجارية مع عملائها على مواقع التواصل الاجتماعي دوراً أساسياً في ترسيخ الحضور الرقمي للعلامة، وذلك من خلال مشاركتها لرحلتها وتسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها والجانب الإنساني لعملها.

يسهم إنشاء موقع إلكتروني خاص بالاعتماد على أدوات سهلة الاستخدام في الارتقاء بمكانة العلامة التجارية. ويمكن استكشاف العديد من المنصات مثل أداة إنشاء المواقع الإلكترونية من GoDaddy لتصميم وتحديث الموقع الإلكتروني بسهولة وعرض المنتجات والخدمات، دون الحاجة إلى معرفة تقنية واسعة.

يسهم التعاون مع رائدات الأعمال من الأمهات وتقديم الدعم لهن في بناء علاقات تواصل متينة وإرساء مجتمع أعمال ناجح، وذلك من خلال التعاون في العديد من المشاريع وتبادل الخبرات والترويج لمنتجاتهن.

تتيح خدمة إنشاء بريد إلكتروني مخصص واحترافي، مما يسهم في الارتقاء بعمليات التواصل للعلامة التجارية. كما يسهم البريد الإلكتروني المخصص في تحسين الصورة المهنية لصاحبة العلامة وتعزيز مصداقية علامتها.

يسهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة عمليات إنشاء المحتوى، حيث يمكن الاستفادة من أدوات مثل مكتبة الطلبات من الذكاء الاصطناعي من GoDaddy . كما تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي في تبسيط عمليات إنشاء محتوى تفاعلي مميز وخاص بالموقع الإلكتروني للعلامة وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ومواد التسويق الخاصة بها.

وتؤكد GoDaddy بمناسبة عيد الأم لهذا العام التزامها بدعم رائدات الأعمال من النساء، من خلال تزويدهن بالأدوات الأساسية وإرشادات الخبراء والدعم المستمر لمساعدتهن على تحقيق النجاح وتحويل رؤاهن إلى واقعٍ ملموس.