اصابة عشريني بتدهور مركبة في الفحيص
التاريخ
3/20/2024 3:12:11 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصيب شاب عشريني إثر تدهور مركبة وانقلابها في منطقة الفحيص، اليوم الأربعاء.
وجرى إسعاف العشريني إلى مستشفى السلط الحكومي وحالته العامة متوسطة.
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