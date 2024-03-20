1513 طن من الخضار والفواكه والورقيات وردت للسوق المركزي اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 1513 طنا، منها 1125طن خضار، و234 طن فواكه، و153طنا من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 40 و70 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و35، والبطاطا بين 40 و60، والبندورة بين 6 و15، والجزر بين 30 و40، والخيار بين 35 و60، والزهرة بين 10 و20، والليمون بين 25 و35، والموز البلدي بين 50 و75 قرشا.
MENAFN20032024000208011052ID1108002567
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.