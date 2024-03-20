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الاستهلاكية العسكرية: عروض وتخفيضات حملة مونة رمضان مستمرة

3/20/2024 3:12:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، استمرار حملة "مونة رمضان" التي تتضمن عروض وتخفيضات بمناسبة الشهر الفضيل.
وقالت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، إن العروض ستكون مستمرة حتى مساء يوم الأحد 31 آذار 2024 أو حتى نفاذ الكمية.
وتشمل العروض والتخفيضات؛ الكثير من السلع الغذائية وغير الغذائية، والتي تلبي حاجات المواطنين الأساسية وغير الأساسية.
ودعت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية جميع المواطنين إلى زيارة أسواقها ومتابعة صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للاستفادة من العروض والتخفيضات التي تشمل جميع اسواق المؤسسة المنتشرة في محافظات ومدن وقرى المملكة.













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