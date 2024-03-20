الاستهلاكية العسكرية: عروض وتخفيضات حملة مونة رمضان مستمرة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، استمرار حملة "مونة رمضان" التي تتضمن عروض وتخفيضات بمناسبة الشهر الفضيل.
وقالت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، إن العروض ستكون مستمرة حتى مساء يوم الأحد 31 آذار 2024 أو حتى نفاذ الكمية.
وتشمل العروض والتخفيضات؛ الكثير من السلع الغذائية وغير الغذائية، والتي تلبي حاجات المواطنين الأساسية وغير الأساسية.
ودعت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية جميع المواطنين إلى زيارة أسواقها ومتابعة صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للاستفادة من العروض والتخفيضات التي تشمل جميع اسواق المؤسسة المنتشرة في محافظات ومدن وقرى المملكة.
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