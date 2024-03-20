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حادث تصادم في عمّان والسير تدعو لعدم تجمهر الفضوليين

3/20/2024 3:12:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعت ادارة السير، عدم تجمهر الفضوليين قرب حادث تصادم، وقع مساء اليوم، بين مركبتين، ما بعد اشارة الملكة زين الشرف باتجاه اشارة عبد الرحمن، في عمّان.
وقالت الإدارة إن المجموعات بالموقع لحين رفع العوائق وتسيير حركة السير.













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