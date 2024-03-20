حادث تصادم في عمّان والسير تدعو لعدم تجمهر الفضوليين
التاريخ
3/20/2024 3:12:11 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعت ادارة السير، عدم تجمهر الفضوليين قرب حادث تصادم، وقع مساء اليوم، بين مركبتين، ما بعد اشارة الملكة زين الشرف باتجاه اشارة عبد الرحمن، في عمّان.
وقالت الإدارة إن المجموعات بالموقع لحين رفع العوائق وتسيير حركة السير.
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