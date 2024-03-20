الملك يحضر مأدبة إفطار القيادة العامة للقوات المسلحة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حضر جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، مأدبة الإفطار التي أقامتها القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.
وأعرب جلالة الملك، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، عن تقديره لمنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مشيدا بمستواهم المتميز في أداء واجباتهم ومهامهم.
وحضر مأدبة الإفطار مدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، وكبار الضباط، وعدد من ضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
وأدى جلالة الملك والحضور صلاة المغرب جماعة.
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