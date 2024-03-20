مفوض الأونروا: نخشى أن يؤدي وقف تمويل الوكالة إلى آثار عميقة

مفوض الأونروا: نخشى أن يؤدي وقف تمويل الوكالة إلى آثار عميقة
التاريخ
3/20/2024 3:12:11 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) خشيته من أن يؤدي وقف تمويل الوكالة إلى "آثار عميقة على خدماتها بغزة لا سيما التعليم".
كما نقلت الصحيفة عن مصادر أن وقف تمويل الأونروا سيكون ضمن مشروع قانون الإنفاق الذي يتفاوض عليه المشرعون الأميركيون.
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