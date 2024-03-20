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مفوض الأونروا: نخشى أن يؤدي وقف تمويل الوكالة إلى آثار عميقة

3/20/2024 3:12:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) خشيته من أن يؤدي وقف تمويل الوكالة إلى "آثار عميقة على خدماتها بغزة لا سيما التعليم".
كما نقلت الصحيفة عن مصادر أن وقف تمويل الأونروا سيكون ضمن مشروع قانون الإنفاق الذي يتفاوض عليه المشرعون الأميركيون.














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