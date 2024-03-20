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الملك وولي العهد يتلقيان برقيات بذكرى معركة الكرامة السادسة والخمسين

3/20/2024 3:12:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين بالذكرى السادسة والخمسين لمعركة الكرامة الخالدة، التي تصادف يوم غد الخميس.


كما تلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، برقيات مماثلة بهذه المناسبة.
واستذكر مرسلو البرقيات معركة الكرامة الخالدة التي شكلت مرحلة مفصلية في عمر الدولة الأردنية، وأعادت للأمة جمعاء كرامتها وهيبتها، وسمت بالوطن الأغلى نحو ذرى المجد والرفعة والسمو.
وعبروا عن فخرهم واعتزازهم بما حققته القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي من شجاعة وبسالة بقيادة المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، ليقدموا أروع التضحيات، ويكتبوا بحروف من ذهب اسم الأردن في تاريخ النضال المشرف.
وأكد مرسلو البرقيات أن الجيش العربي المصطفوي، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الحكيمة، ما زال يسطر أعظم التضحيات في خدمة الوطن والذود عنه والدفاع عن قضايا الأمة، و يستبسل النشامى من منتسبيه في تقديم العون للأشقاء في غزة، مستلهمين من مواقف جلالته المشرفة الشجاعة والإقدام والتضحية.

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