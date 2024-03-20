الآلاف يؤدون صلاة التراويح بالأقصى

الآلاف يؤدون صلاة التراويح بالأقصى
التاريخ
3/20/2024 3:12:11 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أدى الآلاف صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، اليوم الأربعاء، في ظل الأجواء الباردة واستمرار سقوط الأمطار، ورغم محاولة قوات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة دخول الشبان على أبواب البلدة القديمة من القدس .
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