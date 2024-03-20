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الاحتلال يغتال 3 مقاومين في جنين

3/20/2024 3:12:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استُشهد 3 مقاومين في جنين، مساء الأربعاء 20 مارس/آذار 2024، إثر قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية، مركبة على أطراف المخيم شمال الضفة الغربية.
جمعية الهلال الأحمر في جنين، أفادت بأن طواقمها نقلت 3 شهداء على الأقل إلى مستشفى جنين الحكومي، مشيرة إلى أن شخصاً رابعاً أُصيب بجروح خطيرة.

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