الاحتلال يغتال 3 مقاومين في جنين
التاريخ
3/20/2024 3:12:11 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استُشهد 3 مقاومين في جنين، مساء الأربعاء 20 مارس/آذار 2024، إثر قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية، مركبة على أطراف المخيم شمال الضفة الغربية.
جمعية الهلال الأحمر في جنين، أفادت بأن طواقمها نقلت 3 شهداء على الأقل إلى مستشفى جنين الحكومي، مشيرة إلى أن شخصاً رابعاً أُصيب بجروح خطيرة.
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