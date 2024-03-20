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ارتفاع الاسترليني أمام الدولار واليورو

3/20/2024 3:11:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباي - ارتفع الجنيه الاسترليني، اليوم الأربعاء، مقابل العملتين الأميركية (الدولار) والأوروبية الموحدة (اليورو).


وحسب التقارير الاقتصادية البريطانية، ارتفع الاسترليني أمام الدولار بنسبة 0.10% ليصل عند 1.2706 دولار، فيما ارتفع بنسبة 0.01 % عند 1.1710 يورو.

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