ارتفاع الاسترليني أمام الدولار واليورو

ارتفاع الاسترليني أمام الدولار واليورو
التاريخ
3/20/2024 3:11:38 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباي - ارتفع الجنيه الاسترليني، اليوم الأربعاء، مقابل العملتين الأميركية (الدولار) والأوروبية الموحدة (اليورو).
وحسب التقارير الاقتصادية البريطانية، ارتفع الاسترليني أمام الدولار بنسبة 0.10% ليصل عند 1.2706 دولار، فيما ارتفع بنسبة 0.01 % عند 1.1710 يورو.
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