النفط يتراجع عن أعلى مستوى في عدة أشهر قبيل قرار الفيدرالي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في عدة أشهر خلال الجلسة السابقة وسط ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في وقت لاحق اليوم بشأن السياسة النقدية.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ايار بواقع 72 سنتا أو بنسبة 0.82 % إلى 86.66 دولار للبرميل.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي تسليم أبريل ، والتي ينقضي أجلها عند تسوية اليوم الأربعاء، بواقع 84 سنتا، أو بنسبة 1.01%، إلى 82.63 دولار للبرميل.
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