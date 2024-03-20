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النفط يتراجع عن أعلى مستوى في عدة أشهر قبيل قرار الفيدرالي

3/20/2024 3:11:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في عدة أشهر خلال الجلسة السابقة وسط ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في وقت لاحق اليوم بشأن السياسة النقدية.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ايار بواقع 72 سنتا أو بنسبة 0.82 % إلى 86.66 دولار للبرميل.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي تسليم أبريل ، والتي ينقضي أجلها عند تسوية اليوم الأربعاء، بواقع 84 سنتا، أو بنسبة 1.01%، إلى 82.63 دولار للبرميل.













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