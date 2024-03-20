على غير المتوقع.. مخزونات الخام والوقود تتراجع في أميركا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي على غير المتوقع مع استمرار الزيادة في نشاط شركات التكرير، بينما ارتفعت مخزونات البنزين بأكثر من المتوقع.
وقالت الإدارة إن مخزونات الخام انخفضت مليوني برميل إلى 445 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 مارس، وذلك مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة 13 ألف برميل.
وأضافت أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما هبطت 18 ألف برميل الأسبوع الماضي.
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