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على غير المتوقع.. مخزونات الخام والوقود تتراجع في أميركا

3/20/2024 3:11:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي على غير المتوقع مع استمرار الزيادة في نشاط شركات التكرير، بينما ارتفعت مخزونات البنزين بأكثر من المتوقع.
وقالت الإدارة إن مخزونات الخام انخفضت مليوني برميل إلى 445 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 مارس، وذلك مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة 13 ألف برميل.
وأضافت أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما هبطت 18 ألف برميل الأسبوع الماضي.














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