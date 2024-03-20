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الأمم المتحدة تحذر من درجات حرارة غير مسبوقة في 2024

3/20/2024 3:06:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حذرت الأمم المتحدة من أن هناك «احتمالا كبيرا» بأن يشهد العام 2024 درجات حرارة غير مسبوقة بعدما اختتم العام الماضي عقدا كان الأكثر حرا على الإطلاق، ما يدفع الكوكب «إلى حافة الهاوية».
وأعلنت الأمم المتحدة أن العقد المنصرم كان الأكثر حرا على الإطلاق ما تسبب في تأثيرات مناخية خطرة مثل ذوبان أنهر جليدية وارتفاع درجات حرارة المحيطات بشكل غير مسبوق في العام 2023.
وأظهر تقرير صدر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، أن أرقاما قياسية حطمت مثل مستويات غازات الدفيئة ودرجات حرارة المساحة السطحية ومعدلات المحتوى الحراري وتحمض المحيطات وارتفاع مستوى سطح البحر ونطاق الطوف الجليدي في القطب الجنوبي وتراجع الأنهر الجليدية.
وقال عمر بدور من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في مؤتمر صحافي «لا يمكننا أن نقول ذلك بشكل قاطع» لكن «أعتقد أن هناك احتمالا كبيرا بأن يحطم العام 2024 الرقم القياسي للعام 2023 مجددا».
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الكوكب «على حافة الهاوية» فيما «التلوث الناجم عن الوقود الأحفوري يسبب فوضى مناخية غير مسبوقة».
لكنه أضاف «ما زال هناك وقت لإنقاذ البشرية والكوكب» لكن يجب التحرك «الآن».
وأكد التقرير أن 2023 كان العام الأكثر حرا على الإطلاق مع بلوغ متوسط درجة حرارة سطح الكوكب 1،45 درجة مئوية فوق مستوى ما قبل الثورة الصناعية.
وقال غوتيريش إن «كل جزء من الدرجة من احترار المناخ لديه تأثير على مستقبل الحياة على الأرض».

صورة الأمم المتحدة

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