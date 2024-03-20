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تسليم أول كمبيوتر كمومي تجاري في الاتحاد الأوروبي

3/20/2024 3:06:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دشن أول كمبيوتر كمومي تجاري سلم إلى شركة خاصة في الاتحاد الأوروبي في مقر شركة «او في اتش كلاود» OVHcloud الذي يضم مركز بيانات في كروا قرب مدينة ليل الفرنسية، في ثورة تعتزم الشركة أيضا وضعها في خدمة المجتمع المدني.
ويتوقع أن تحدث أجهزة الكمبيوتر الكمومية تحولا جذريا في مجال المعلوماتية، بفضل قوة الحوسبة الهائلة التي تتمتع بها، على عكس الآلات الكلاسيكية.
هذا، الكمبيوتر الذي طورته شركة «كوانديلا» Quandela ومقرها منطقة باريس، يسمى «موزاييك» MosaiQ، ويأخذ شكل برج يبلغ ارتفاعه 1.85 متر يحتوي على وحدات مختلفة متصلة بواسطة الكابلات، في صندوق معدني أزرق.
ويتجاوز مبلغ هذا الاستحواذ مليون يورو، بحسب مصدر مطلع على الملف.
وقالت وزيرة الدولة للشؤون الرقيمة سيلفي روتايو «إنها ثورة (...) أن تكون قادرا على توفير الوصول على نطاق واسع إلى الكمبيوتر الكمي» لأنه سيكون متاحا «لعالم الصناعة، ولكن أيضا لعالم البحث والتعليم والطلاب».
وتستخدم أجهزة الكمبيوتر هذه بتات كمومية تسمى الكيوبتات، وهي اللبنات الأساسية للحوسبة الكمومية التي لها عدد لا نهائي من الحالات المحتملة التي يمكن أن تتراكب (0 و1 في الوقت نفسه) وتصبح متشابكة، في حين أن البتات في أجهزة الكمبيوتر الكلاسيكية لها حالتان محتملتان فقط (0 أو 1).

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