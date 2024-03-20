Wednesday, 20 March 2024 11:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


طبقة رقيقة من الجليد تعقد مهمة التلسكوب إقليدس

3/20/2024 3:06:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية أن علماءها يحاولون إذابة طبقة رقيقة من الجليد تحجب بشكل متزايد رؤية تلسكوب «إقليدس» (Euclid) الفضائي الذي يوصف بأنه «محقق الكون المظلم». وهذه الحلقة الأحدث بين انتكاسات فنية عدة يواجهها التلسكوب الذي انطلق إلى الفضاء في مهمة أولى من نوعها دوليا ترمي لكشف لغزين كونيين هما المادة المظلمة والطاقة المظلمة، والتي يعتقد أنها تشكل 95% من الكون ولكنها تظل محاطة بالغموض.
وقال عالم عمليات أجهزة «إقليدس» رالف كوهلي لوكالة فرانس برس، إنه خلال عمليات تدقيق في نوفمبر، لاحظ أعضاء الفريق على الأرض لأول مرة أنهم يفقدون بعض الضوء المنبعث من جهاز تصوير الضوء المرئي بالتلسكوب.
وبعد البحث في البيانات، يعزو العلماء المشكلة إلى طبقة من الجليد - يعتقد أن عرضها لا يتعدى ذلك الخاص بشريط من الحمض النووي - تتراكم على الأسطح البصرية للتلسكوب.
وأقر كوهلي بأن «هذه المشكلة كبيرة»، لكنه أشار إلى أن الباحثين يعملون على حلها، مضيفا أنه ليس لديه أدنى شك في أن «إقليدس» سيتمكن من إنجاز مهمته. ويشكل عزل المياه مشكلة شائعة لجميع المركبات الفضائية.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة من الفرق الأرضية، فإن كمية صغيرة من الماء يتم امتصاصها أثناء تجميع مركبة فضائية على الأرض يمكن أن تسلك إلى الفضاء.

MENAFN20032024000130011022ID1108002465

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث