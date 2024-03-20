شهر رمضان ما أسعـدنا به



رمضان لم يكن شهر خمول وتكاسل بل شهر أجلّ الأعمال في تاريخ الإسلام

الأدب الرفيع شعراً ونثراً أبدع ناظموه في الترحيب بقدوم الشهر الفضيل كم كان جميلاً لو استمرت الاحتفالات بالأحداث الإسلامية المهمة في تاريخنا





بقلم د.يعقوب يوسف الغنيم

الحلقة الأولى

ها نحن نعيش - من جديد - شهر رمضان المبارك، شاكرين الله عز وجل على ذلك، راجين تمكيننا من إتمام صيامه وقيامه.

من المعروف أن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام الخمسة التي لا يصح إسلام المرء إلا بأدائها. وقد بين الله عز وجل قدر شهر رمضان، وأكد ضرورة صومه في الآية رقم 185 من سورة البقرة، وهي الآية الكريمة التي نصها:

(شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون).

وقد ظهر لنا فيها أن من فضائل هذا الشهر نزول القرآن الكريم في يوم من أيامه، والقرآن فيه هدى للناس جميعا، وفيه يفرق بين الحق والباطل، لذا فإن صيام هذا الشهر فرض على المسلمين. ولكن الله سبحانه وهو الرحيم بعباده، يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر أوجب الصيام على من شهد هلال هذا الشهر وهو مقيم في بلاده. ويسر على العباد في حالتي السفر والمرض فأباح للمسافر والمريض الإفطار على أن يصوما في أيام أخرى من شهر آخر.

وقد اهتم المسلمون الأوائل منذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم بأداء الصيام، وبتعظيم شهر رمضان، فكانوا يصومون ملتزمين بكل ما حدده لهم الشرع الشريف. وكانوا يؤدون صلوات التراويح والقيام، ويحثون أهلهم وأولادهم على ذلك كله.

وأفردت كتب الحديث أبوابا خاصة بالصيام، وذكرت روايات الصحابة الكرام لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، وأيسر الكتب التي تضم الحديث الشريف تناولا هو كتاب: «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان»، وهما البخاري ومسلم. وقد جمعه الشيخ محمد فؤاد عبدالباقي، وطبعته في الكويت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فجعلته في متناول الجميع.

تأتي الأحاديث المتعلقة بالشهر الكريم وصيامه تحت عنوان شامل هو: «كتاب الصيام». ثم تأتي بعد ذلك أبواب تفصل محتواه، وهو يبدأ ببيان فضل هذا الشهر، ومتى يبدأ المسلم صومه، ومتى يفطر، ولم تترك الأحاديث الشريفة جانبا يحتاج الصائم إلى معرفته إلا وقد أوضحته. فقد ورد فيها ذكر كيفية صيام اليوم الأول، وترقب هلال شهر شوال استعدادا للإفطار يوم العيد. ودلت على منع مواصلة الصيام بحيث يمضي المسلم يومين أو أكثر حتى يفطر، إذ لا ينبغي أن تتجاوز مدة صيام اليوم الواحد نهار ذلك اليوم، وأوضحت حالات الصوم للمسافر والمريض وهي التي جاء فيها الترخيص الذي أشرنا إليه، وفيه تخفيف على المسلمين.

ومما ورد في تلك الأحاديث: النهي عن صوم يومي عيد الفطر وعيد الأضحى، وكذلك صوم يوم الجمعة وحده. ثم بينت كيفية قضاء صيام لمن لم يصم - بعذر - وميقات ذلك. ووجوب صيام ولي الميت عنه إذا مات ولم يصم في مرضه، ومما جاء في آداب الصيام ضرورة حفظ اللسان عن قول ما يسيء إلى الناس، بل إن على الصائم ألا يرد على الإساءة بل يرد بقوله: إني صائم.

وللدلالة على مكانة الصيام، فإن مما يجدر بنا ذكره، هذا الحديث الشريف الذي ينص على ما يلي: «قال الله (سبحانه): كل عمل ابن آدم له، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به».

هذا، ومن الأحاديث الشريفة ما دعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صيام التطوع تقربا بذلك إلى الله عز وجل، فبينت فضله لمن يقدر على الصيام دون أن يصيبه ضرر، أو يفوته أداء حق.

ولا ينتهي «كتاب الصيام» حتى يورد من الأحاديث النبوية ما ينهي عن مواصلة صيام التطوع، وقد وجه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بذلك الصحابي الجليل عبدالله بن عمرو بن العاص، فقال له ضمن حديث طويل: «فصم وأفطر، وقم ونم، فإن لعينك عليك حقا، وإن لنفسك وأهلك عليك حقا». (وقم: بمعنى: قم الليل للصلاة).

ولم يكن هذا هو كل ما ورد من الأحاديث الخاصة بالصيام وبشهر رمضان على التحديد، ولكننا عرضنا رؤوس المسائل التي وردت ضمنها، بينما كان عددها أربعة وثمانين حديثا.

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وتناولت كتب الفقه الإسلامي موضوع الصيام اعتمادا على ما ورد في كتاب الله عز وجل، وفي الأحاديث التي وصلت إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أجل أن نقدم شيئا موجزا لما ورد عن هذا الشأن في تلك الكتب، فإن من الأفضل لنا أن نقدم هذا الإيجاز الذي جاءت به الأرجوزة التي اعتمدت على كتاب «دليل الطالب في الفقه» ففي أبياتها:

الصوم ركن من بناء الإسلام

وفعله يلزم كل إلزام

منذ قضاه الله وهو ملزم

أداؤه يسأل عنه المسلم

موعده في رمضان إن بدا

هلاله فصومه تأيدا

فيه التراويح تصلى ليلا

وفيه أعلى المكرمات نيلا

ويثبت الشهر برؤية مسلم

مكلف هلاله فلتجزم

وهذا لا يخرج عما ورد في كتب الفقه، إلا أنها تزيد عليه في تفصيل الأحكام بما لا يخرج عما ورد في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة.

ولما كانت هذه الأرجوزة تضم كل ما يتعلق بالصيام، فقد ختمت بما ختم به كتاب الصيام في كتاب «دليل الطالب»، فكان ختاما يحتوي على بيان عن صيام التطوع، وما يكره أن يصوم فيه المسلم من الأيام والشهور. وهذا هو النص:

وسن أن يصوم في التطوع

عدة أيام على التنوع

وآكد الأيام يوم عرفة

ويم عاشوراء معروف الصفه

ويكره الإفراد في شهر رجب

والسبت والجمعة أيضا لسبب

هو اتباع سنة المختار

في كل ما جاء من الأخبار

ويحرم الصوم بلا تفريق

في يومي العيدين والتشريق

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ولو تتبعنا الأحداث التي جرت وقائعها في شهر رمضان منذ مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما بعد مرور عدد كبير من السنين بعد وفاته، لوجدنا أمورا كثيرة منها ما ذكرناه آنفا، ومنها ما لم نذكره. وهنا نختار بعضا مما لم يرد عندنا من قبل:

- وفي الشهر نفسه للسنة الثانية للهجرة (624م) شرعت صلاة العيد.

- وفي السنة السالفة الذكر فرضت زكاة الفطر.

- وفي رمضان للسنة الثامنة من الهجرة (630م)، فتحت مكة بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وبعد ذلك بعدة سنين جرى ما يلي:

- فتح المسلون جزيرة رودس (وهي الآن يونانية) في رمضان سنة 53 للهجرة (574م).

- فتحت الأندلس على يد البطل المسلم طارق بن زياد في رمضان لسنة 92هـ (711م).

- فتحت السند في رمضان لسنة 86هـ، التي تصادف سنة 715م على يد القائد الفذ محمد بن القاسم وكان عمره يوم قام بقيادة الجيش الإسلامي الذي فتح تلك البلاد ثماني عشرة سنة.

- في شهر رمضان لسنة 114هـ (732م) جرت موقعة بلاط الشهداء في فرنسا بقيادة البطل المسلم عبدالرحمن الغافقي.

- في رمضان لسنة 138هـ (756م)، قامت الدولة الإسلامية في الأندلس بقيادة عبدالرحمن الداخل.

كل هذه الأحداث وغيرها كثير قد تمت في الشهر المبارك، وما تقدم لم يكن إلا أمثلة لما جرى، وهو كاف للإجابة عن أن شهر رمضان لم يكن شهر خمول وتكاسل فها نحن نرى أجل الأعمال في تاريخ الإسلام تحدث فيه ولم يمنع المسلمين صيامهم عن القيام بها.

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وفيما يتصل بالاهتمام بشهر رمضان، وصومه، وقيام لياليه النيرات، جانب مهم يكشف عنه الأدب العربي الذي نجده شعرا ونثرا. يبدي الترحيب بقدوم الشهر، والتهنئة به، وذكر الراحة النفسية التي يشعر بها الصائمون وهم يؤدون الواجب الديني الذي فرضه الله تعالى عليهم، فالصيام ركن من أركان الإسلام.

ومن نماذج الأدب الرفيع ما كتبه أبو منصور الثعالبي المتوفى سنة 429هـ (1037م) مهنئا لأحد رجال عصره بشهر رمضان:

«ساق الله إليك سعادة إهلاله، وعرفك بركة كماله، لقاك الله فيه ما ترجوه، ورقاك إلى ما تحب في ما تتلوه. جعل الله ما يطول من هذا الصوم مقرونا بأفضل القبول مؤذنا بدرك البغية ونجح المأمول ولا أخلاك من بر مرفوع ودعاء مسموع. قابل الله بالقبول صيامك وبعظيم المثوبة تهجدك وقيامك. أعاد الله إلى مولاي أمثاله وتقبل فيه أعماله وأصلح في الدين والدنيا أحواله وبلغه منها آماله. أسعد الله مولاي بهذا الشهر ووفاه فيه أجزل المثوبة والأجر».

الإقبال ما وعد وابتهجت النفوس وتزينت الطروس واهتزت الأقلام وأعلنت بالسلام:

وعندما يتبادل الأدباء التهاني بقدوم العيد فور انتهاء شهر الصيام، فإننا نجد مثالا لذلك - ما كتبه عبدالله فكري المتوفى سنة 1307هـ (1889م) إلى واحد من أصحابه، وهذا نص ذلك:

«هذا يوم نشر البشر فيه أعلامه وأضاءت الدنيا وازدانت الآفاق ببهجة هذا العيد السعيد وأخذ الأحبة يتهادون رسائل البشائر فيما بينهم وكل حزب فرحون بما لديهم بما أودع فيهم من روابط المحبة وعوامل الاتحاد السارية في النفوس: أما أنا فعيدي وبهجة نفسي وسرور فؤادي دوام إقبال الزمان عليك بوجه النصر وعود أعياد السرور على جنابك الرفيع فمثلك تشرق الدنيا بطلعته وتفرح الأعياد برؤيته:

وأرى الحياة لذيذة بحياته

وأرى الوجود مشرقا بوجوده

لو أنني خيرت من دهري المنى

لاخترت طول بقائه وخلوده

أعاد الله عليك أيها الأخ أمثاله وأمثال أمثاله في صفاء وهناء».

وسار ذكر شهر رمضان وتعظيمه في الشعر العربي في كافة العصور. فهذا شاعر أندلسي احتفل بقدوم الشهر على طريقته فقال:

هذا هلال الصوم من رمضان

بالأفق بان فلا تكن بالواني

وافاك ضيفا فالتزم تعظيمه

واجعل قراه قراءة القرآن

صمه وصنه واغتنم أيامه

واجبر ذما الضعفاء بالإحسان

ومما قاله مصطفى صادق الرافعي:

فديتك زائرا في كل عام

تحيا بالسلامة والسلام

وتقبل كالغمام يفيض حينا

ويبقى بعده أثر الغمام

ونرى من الشعراء من يقدم النصح للصائمين، ومن هؤلاء أمير الشعراء أحمد شوقي الذي قال في إحدى قصائده:

يا مديم الصوم في الشهر الكريم

صم عن الغيبة يوما والذميم

وقال في قصيدة أخرى:

وصل صلاة من يرجو ويخشى

وقبل الصوم صم عن الفحشا

وفي كلتا القصيدتين كما يبدو من مطلعيهما نصح للصائم، وطلب أن يبتعد عن كل ما يجرح صيامه من قول أو عمل. فهو يقول لهذا الصائم كما تصوم عن الطعام والشراب فاحفظ لسانك عن القول الجارح لغيرك، واحفظ نفسك من أن تغرك فتندفع إلى عمل الفواحش. وهذا هو ما يخالف واجب الصائم حتى يستحق الأجر من الله سبحانه على صيامه.

ومن عيون الشعر قصيدة قالها الشاعر محمود حسن إسماعيل المتوفى في الكويت سنة 1977م عندما استقبل شهر رمضان معتبرا إياه ضيفا عزيزا على نفسه:

أضيف أنت حل على الأنام

وأقسم أن يحيا بالصيام

قطعت الدهر جوابا وفيا

يعود مزاره في كل عام

تخيم لا يحد حماك ركن

فكل الأرض مهد للخيام

ورحت تسن للأجواء شرعا

من الإحسان علوي النظام

بأن الجوع حرمان وزهد

أعز من الشراب أو الطعام

ولا ينسى الشعراء وداع شهر رمضان، فقد فرحوا بقدومه وعبروا عن ذلك. وها هو يفارقهم مغادرا دنياهم إلى حين فآن لهم أن يأسفوا لفراقه، وأن ينشدوا قصائدهم في وداعه آملين أن تكون لهم عودة إليه، وله عودة إليهم.

وهذا شاعر اسمه تميم الفاطمي يقول:

ما تقاضت منا ليالي الزمان

ما تقاضى شوال من رمضان

ما ترى بدره علاه سقام

كسقام المحب في الهجران

كسف نوره مخافة شوال

كسوف الصيام للألوان

والآن وقد تم وداع شهر رمضان، فقد جاء العيد ببهجته وبالسرور الذي يغمر الناس بهلاله بعد أن تمكنوا من أداء الفريضة وكما استقبل الشعراء الشهر الكريم، وودعوه بأشعارهم، فإن من حق العيد أن يأخذ نصيبه من هذا الفن المعبر، ولذا قال الشاعر:

عوائد العيد أفراح وإيناس

وعادة الصدر تهوي شرحه الناس

عيد سعيد كسته سين سالفه

موردات حكاها الورد والآس

هذا هلال بأفق العيد يشرق أم

محرابه رمضان فيه نبراس

ومما يجمع بين الحدث والشعر، ونال قدرا كبيرا من اهتمام المسلمين: غزوة بدر. وهي حرب حدثت في اليوم السابع عشر من شهر رمضان للسنة الثانية من الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة وكانت من أهم الحوادث في تاريخ الإسلام لأنها كانت الأولى من نوعها، وكانت لها نتائج مهمة أدت إلى إضفاء القوة على المسلمين ونشرت الدين الحنيف في أجزاء أخرى متفرقة من جزيرة العرب، ومما يذكر أن الصيام لم يكن قد فرض في وقتها.

لقد ثبت الله سبحانه المسلمين الذين قادهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لمقابلة عدوهم الذي جاء بجيش كبير لمهاجمتهم وكان أكثر عددا وعدة منهم. ولكنهم انتصروا بعون الله وحده نصرا مبينا، عاد على الدعوة الإسلامية بخير كثير، ورفع اسم الإسلام عاليا في كافة أنحاء جزيرة العرب ما أدى إلى انتشار الإسلام في هذه الجزيرة كما أشرنا آنفا. وقد دخلت إثر هذه النتيجة الباهرة أعداد من الناس إلى الإسلام وصاروا دعما له، فقد شاهدوا ما حدث وسمعوا به، ورأوا أن لهذا النصر دلالة واضحة على أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق، وأن انتصار المسلمين بقيادته معجزة لا شك فيها.

وفي العصور المتأخرة صار المسلمون يحتفون بذكر هذه الغزوة باعتبارها سبيلا أدى إلى انتشار الإسلام وقوته، وبها صار المسلمون قوة لا يستهان بها.

وكنا في الكويت نحتفل بهذه الذكرى الإسلامية المهمة، فتقام عندنا احتفالات خطابية في أماكن متعددة منها ما كان يقوم به معهد الكويت الديني وبعض الأندية. ولعل من أهم ما أذكره مما ألقي من شعر في واحدة من تلك الحفلات التي أقيمت في سنة 1954م قصيدة جاء منها ما يلي:

إن ذكرت الظهر فاذكر رمضانا

أو ذكرت الأسد لا تذكر سوانا

تلك بدر شهدت في يومها

لعداة الله أجالا تدانى

قد طويناهم بكف صارم

وأذقناهم لدى الكر هوانا

ومنها:

رمضان أشهد بأنا سوف لا

نرضى الذل ولا نرخي العنانا

سنري الأعداء وجها مظلما

وسنبرى اليوم للحرب السنانا

رب بدر رجعت ثانية

فنثير النقع فيها والدخانا

وكم كان جميلا أن لو استمرت تلك الاحتفالات التي تحيي ذاكرة المجتمع، وتفتح أعين الناس على صفحات تاريخ دينهم، وما وصلت إليه أمتهم من مجد نتيجة لتلك البدايات التي كانت غزوة بدر واحدة منها.

في الحلقة الثانية

الحديث عن رمضان حين يهل هلاله على الكويت في زمن مضى





