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عبدالله الطريجي المرحلة الراهنة مفصلية واختيار الناخب يجب أن يكون على أسس قوامها مصلحة الكويت

3/20/2024 3:06:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام النائب السابق مرشح الدائرة الأولى د.عبدالله الطريجي حفل استقبال على شرف أهالي وناخبي الدائرة الأولى، مفتتحاً مقره الانتخابي في منطقة بيان مساء أمس الأول.
وقال الطريجي، في تصريح على هامش حفل الاستقبال، إن «المرحلة الراهنة مرحلة مفصلية في تاريخ العمل السياسي الكويتي»، متمنيا إدراك الناخب أهمية المرحلة وتقييمه للمرحلة السابقة.
وذكر الطريجي أن اختيار الناخب يجب أن يكون على أسس قوامها مصلحة الكويت ومنبعها ما تفضل به صاحب السمو في خطابه وهو أن البلد بحاجة إلى استقرار وتنمية وإنجاز وتحتاج إلى تكاتف الجميع، وبناء على ذلك كان عنوان حملتي الانتخابية «الكويت تقول كفى»، كفى صراعات، وكفى فسادا، وكفى تلاعبا.
وأكد الطريجي «نحن بحاجة إلى استقرار وأمن وأمان، وأهم ملف لدى المواطن الكويتي هو ملف تحسين المستوى المعيشي، ونحن متفائلون بأن الملف يدرس في مجلس الوزراء، ونتمنى أن يمنح المواطنون عيدية قبل الانتخابات، والعيدية تكون من قبل القيادة السياسية والحكومة وليس من مجلس الأمة».

MENAFN20032024000130011022ID1108002463

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