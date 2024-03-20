محمد الدوسري الكويت مليئة بالكفاءات الوطنية يجب مساندتهم للمحافظة على الثوابت والمكتسبات

(MENAFN
- Al-Anbaa) أكد مرشح الدائرة الخامسة د.محمد مساعد الدوسري ان الكويت مليئة بالكفاءات الوطنية التي تستطيع تقديم الغالي والنفيس من أجلها ومن أجل نهضتها، وهؤلاء يجب على الجميع دعمهم ومساندتهم حتى يحافظوا على الثوابت والمكتسبات التي كفلها الدستور.
جاء ذلك خلال حفل استقبال أقامه الدوسري لأهالي الدائرة الخامسة، متمنيا أن يكون هناك نوع من التعاون بين السلطتين من أجل تحقيق الرفاهية للشعب الكويتي واستكمال منظومة التشريعات التي تهم الوطن والمواطن.
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