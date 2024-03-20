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محمد الدوسري الكويت مليئة بالكفاءات الوطنية يجب مساندتهم للمحافظة على الثوابت والمكتسبات

3/20/2024 3:06:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد مرشح الدائرة الخامسة د.محمد مساعد الدوسري ان الكويت مليئة بالكفاءات الوطنية التي تستطيع تقديم الغالي والنفيس من أجلها ومن أجل نهضتها، وهؤلاء يجب على الجميع دعمهم ومساندتهم حتى يحافظوا على الثوابت والمكتسبات التي كفلها الدستور.
جاء ذلك خلال حفل استقبال أقامه الدوسري لأهالي الدائرة الخامسة، متمنيا أن يكون هناك نوع من التعاون بين السلطتين من أجل تحقيق الرفاهية للشعب الكويتي واستكمال منظومة التشريعات التي تهم الوطن والمواطن.

MENAFN20032024000130011022ID1108002462

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