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مرزوق الخليفة أدعو المواطنين للمشاركة بفاعلية في الانتخابات والمجلس المقبل سيكون مهما

3/20/2024 3:06:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة مرزوق الخليفة حفل استقبال لأهالي وأبناء الدائرة بمناسبة قدوم شهر رمضان الفضيل، وتـبـادل الـتـهـانـي والتبريكات مع الحضور، متمنيا أن يعيده الله على الكويت بالخير والأمن والأمان.
ودعا الخليفة أبناء الدائرة والمواطنين جميعا إلى المشاركة بفاعلية وإيجابية خلال انتخابات مجلس الأمة المقررة في الرابع من أبريل المقبل، لافتا إلى أن المجلس المقبل يعتبر من المجالس المهمة في تاريخ الحياة البرلمانية بالكويت.

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