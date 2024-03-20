مرزوق الخليفة أدعو المواطنين للمشاركة بفاعلية في الانتخابات والمجلس المقبل سيكون مهما

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة مرزوق الخليفة حفل استقبال لأهالي وأبناء الدائرة بمناسبة قدوم شهر رمضان الفضيل، وتـبـادل الـتـهـانـي والتبريكات مع الحضور، متمنيا أن يعيده الله على الكويت بالخير والأمن والأمان.
ودعا الخليفة أبناء الدائرة والمواطنين جميعا إلى المشاركة بفاعلية وإيجابية خلال انتخابات مجلس الأمة المقررة في الرابع من أبريل المقبل، لافتا إلى أن المجلس المقبل يعتبر من المجالس المهمة في تاريخ الحياة البرلمانية بالكويت.
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