Wednesday, 20 March 2024 11:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إبراهيم دشتي نحتاج حكومة تعكس تطلعات المواطن وبرلمانا متزنا يضع أولوياته طموحات الشعب

3/20/2024 3:06:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام مرشح الدائرة الثالثة إبراهيم دشتي حفل استقبال على شرف ناخبات الدائرة في منطقة الجابرية مساء أمس الأول، وتبادل الحضور الأحاديث الودية والسياسية لاسيما الشأن السياسي ومستجدات الساحة السياسية.
وقال: «دشتي نحن نمر بمنعطف سياسي خطير ولم نحسن التعامل معه في هذه المرحلة وما نحتاجه حكومة تعكس تطلعات المواطن ونحتاج إلى برلمان متزن وأولوياته تعكس أولويات الشارع ويأتي بأجندة قابلة للتطبيق بعيدا عن استعراض العضلات.
وطالب الأعضاء القادمين بالنظر بتأن للمرحلة القادمة، والمجلس القادم يجب ان يستوعب فكر القيادة وأن يتعامل معها بالشكل المطلوب وكلنا أمل أن يكون عمر المجلس 4 سنوات.
وأضاف أن لدي رؤية شبه متكامله تتعلق بالإصلاح السياسي ولن يكون هناك أي إصلاح شامل بدون الإصلاح السياسي الذي سيقضي على الفساد ويوفر كل الخدمات ويجب ان نحيد من يؤثر على القرار السياسي.
وقال إن الإصلاح السياسي مدخل للإصلاحات الاقتصادية خاصة أننا نتكلم على رواتب ضعيفة ولا تحقق الحياة الكريمة التي نص عليها الدستور ومن المفترض أن تأتي هذه من الحكومة وتكون أولوية والخدمات والطرق وتحسين أوضاع المتقاعدين وحديثي التخرج كلها قضايا تحتاج إلى وقفة جادة من الحكومة.

MENAFN20032024000130011022ID1108002460

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث