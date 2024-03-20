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فلاح الهاجري المشاركة الفاعلة في الانتخابات مطلوبة لإعادة الخارطة التشريعية والحفاظ على الوحدة الوطنية

3/20/2024 3:06:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام النائب السابق مرشح الدائرة الثانية د.فلاح ضاحي الهاجري غبقة رمضانية مساء أمس الأول على شرف ناخبيه وأهالي الدائرة الثانية، وقال الهاجري: نشكر هذا الحشد الطيب، وهذا ليس بغريب على الشعب الكويتي والتفافه حول المرشحين من النواب السابقين، مؤكدا على أنه ضد أي محاولات لوأد الدستور.
وأكد أنه «إن تم حل المجلس الأمة كل أسبوع أو تم إبطاله كل أسبوع فالشعب واع ويعرف من يقوم بإيصاله إلى قبة عبدالله السالم، وتوجه بالشكر الجزيل لكل من حضر حفل الاستقبال والغبقة الرمضانية، متلمسا العذر لمن حالت الظروف دون حضوره».
وشدد على أن «اللعب بالهوية الوطنية أمر مرفوض وابتزاز الناس تحت مسمى الهوية الوطنية أمر مرفوض، ولابد من بسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية لأن الشعب الكويتي مستاء، لأن هذا بمثابة تناحر فيما بين الشعب».
وقال «إن كانت الأجهزة عاجزة عن معرفة المزورين والمزدوجين فليأت أناس يحترمون الهوية والوطنية، وستكون هناك وقفة جادة من كل نواب الأمة، ضد تفتيت أفراد المجتمع الكويتي الذي تصدى للغزو الصدامي». ودعا الهاجري الناخبين في الدوائر الخمس إلى المشاركة الفاعلة في انتخابات 2024 وهي مطلوبة لأن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود لإعادة الخارطة التشريعية التي من شأنها تعزيز الوحدة الوطنية.

MENAFN20032024000130011022ID1108002459

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