Wednesday, 20 March 2024 11:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بدر الملا المشاركة في الانتخابات واجب وطني حتى يتم اختيار نواب يمثلون الأمة التمثيل الحسن

3/20/2024 3:06:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام النائب السابق مرشـح الـدائرة الـثـانـيـة د.بـدر الـمـلا غبقة رمضانية على شرف أهالي وناخبي الدائرة مساء أمس الأول في منطـقة الفيحاء افتتح خلالها مقره الانتخابي.
وقال الملا إن المشاركة في الانتخابات واجب وطني حتى يتم اختيار ممثلين يمثلون الأمة التمثيل الحسن.
وقال «نعرب عن سعادتنا لما نراه من حضور سواء في مقرات المرشحين الانتخابية أو في مقري، ونتمنى زيادة عدد المقترعين في انتخابات 2024، وسنتواجد في أي عمل تشريعي يعكس شعاري في جودة التشريع».
وفي سؤال وجه إليه بشأن خوضه الانتخابات على منصب رئيس مجلس الأمة، رد الملا «هذا الأمر سابق لأوانه، نحن الآن في فترة انتخابات».

MENAFN20032024000130011022ID1108002458

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث