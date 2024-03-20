بدر الملا المشاركة في الانتخابات واجب وطني حتى يتم اختيار نواب يمثلون الأمة التمثيل الحسن

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام النائب السابق مرشـح الـدائرة الـثـانـيـة د.بـدر الـمـلا غبقة رمضانية على شرف أهالي وناخبي الدائرة مساء أمس الأول في منطـقة الفيحاء افتتح خلالها مقره الانتخابي.
وقال الملا إن المشاركة في الانتخابات واجب وطني حتى يتم اختيار ممثلين يمثلون الأمة التمثيل الحسن.
وقال «نعرب عن سعادتنا لما نراه من حضور سواء في مقرات المرشحين الانتخابية أو في مقري، ونتمنى زيادة عدد المقترعين في انتخابات 2024، وسنتواجد في أي عمل تشريعي يعكس شعاري في جودة التشريع».
وفي سؤال وجه إليه بشأن خوضه الانتخابات على منصب رئيس مجلس الأمة، رد الملا «هذا الأمر سابق لأوانه، نحن الآن في فترة انتخابات».
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