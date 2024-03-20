«روايات» تطلق «مدن داخلية» لغدير الخنيزي

تحول الكاتبة غدير الخنيزي في كتابها الصادر حديثاً عن دار روايات «مدن داخلية» تجربة التجول والترحال في المدن وشوارعها وأزقتها إلى مسار حر للتجول في الذات واكتشاف عوالمها، حيث ترصد وهي توثق إقامتها في المنامة ورحلاتها إلى باريس ومينيابوليس مفهوم الذاكرة، وعلاقة الإنسان بالمكان، وتعيد توصيف المعنى الجوهري للزمن بوصفه مساحة مفتوحة يلتقي فيها الراهن بالماضي والمستقبل، ويتشابك فيها المتخيل مع الواقع.

وتقدم الخنيزي في كتابها، الذي جاء في 131 صفحة من القطع المتوسط، تجربة سردية مختلفة في أدب الرحلات، إذ تستند إلى مرجعيتها الأكاديمية والمهنية كمعمارية لتكتب أدباً جديداً، تتحاور فيه اليوميات مع التأملات الفلسفية، وتمتزج فيه السيرة الذاتية مع التأريخ المروي والمكتوب، وكأنها تشيّد بذلك معماراً مغايراً لأدب الترحال والسفر في خزانة الأدب العربي.

تستهل الخنيزي كتابها بتحديد المعنى المراد لعدد من المفاهيم والمفردات التي تتكئ عليها في بناء علاقتها مع الأمكنة وفي رسم ملامح تجربتها في الكتابة عنها، إذ تستهل الكتاب بمقطع من قصيدة الشاعر أدونيس يقول فيه: «وأعرف أن الطريق لغة في عروقي وليس المكان»، وكأنها بذلك تقول إن الطرق مسالك لتشكيل المعنى وقول ما يمكن واكتشاف ما ينبغي، تماماً كاللغة.

ثم تنتقل لتضع القارئ عند مقصدها من مفردة «الرحلة»، فتكتب في «التمهيد»: «قد تبدو الفصول المقبلة نسيجاً لرحلة عابرة للتاريخ والأمكنة والثقافات، لكن الرحلة الحقيقية هي التي جرت بالداخل، واستعادتها كانت عملية آثارية تخيلية شاقة بدأت بالتنقيب وانتهت بالترميم، تخللتها مراحل متواشجة من تفكيك طبقات الذات».

ولا تتوقف الخنيزي عند ذلك، وإنما تفرد فصلاً لتكشف معنى «التسكع»، وهو التوصيف الذي استخدمته في العنوان الفرعي للكتاب «التسكع في المنامة وباريس ومينيابوليس»، فتكتب في ذلك: «التسكع فن. أن تتجوّل في المدينة وتهيم في شوارعها وميادينها وأسواقها وفضاءاتها سعياً للذة مؤجلة في العثور على ما تبحث عنه، قد لا تعلم ما هو، وقد تصل له في أقل الأماكن توقعاً».

تسلّم الكاتبة بهذه المفاهيم وغيرها من الإشارات الاستهلالية مفاتيح عملها الأدبي للقارئ، وتتركه يتجول في ذاكرتها، فترسم له طرقاً معبّدة لتأمل مدينة المنامة قبل عقود ماضية، واكتشاف علاقتها مع سكانها، وأثر اللغة المحكية على رمزيتها كمدينة تتبدل ملامحها وتتمسك بروحها، كما تفتح للقارئ نوافذ وأبواباً للنظر إلى باريس بعيداً عن صورتها السائدة، والوقوف عند أمريكا من مدينة قلَّ من زارها أو حتى عرفها في المنطقة العربية؛ مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا.