باولو بينتو: تنتظرنا مباراة صعبة أمام اليمن في التصفيات المشتركة

أكد البرتغالي باولو بينتو المدير الفني لمنتخب الإمارات، أنه يتوقع أن تكون مباراة فريقنا صعبة أمام المنتخب اليمني غدا الخميس بالجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة ضمن المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

وقال المدرب، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة : ينتظرنا تحد كبير أمام منتخب اليمن، نطمح في تقديم مباراة مختلفة، والحصول على النقاط الثلاث، وهو ما يرغبه الفريق المنافس أيضا، الذي يخوض التحدي مع مدربه الجديد.

وأوضح بينتو أنه قام بدراسة وتحليل المنتخب اليمني جيدا، وهو فريق مميز، يقدم مستويات جيدة، ويلعب بطريقه 4-3-2-1، خاصة وأن لديهم شراسة في استخلاص الكرة، ومهاجمين من طراز عال.

وعن تأثير تأهل العين إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، قال باولو بينتو : أمر جيد أن يصل فريق محلي إلى هذه المكانة ، ولكن ذلك لا يعني بالضرورة أن يقابله إنجازا مع المنتخب الوطني، العمل الذي أقوم به مع الفريق الآن هو تطوير اللاعبين الشباب من جميع النواحي.

من جانبه قال بدر ناصر لاعب المنتخب الوطني : نتطلع دائما لتحقيق الأفضل، خضنا المعسكر الأخير بأفضل صورة، وجاهزون للوصول إلى النقطة التاسعة.

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