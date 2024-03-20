تعرف على مباريات المرحلة الثالثة من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المشتركة



تقام غدا الخميس مباريات المرحلة الثالثة من الدور الثاني في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في كرة القدم.

وفي ما يأتي برنامج مباريات الخميس (بتوقيت غرينيتش):

المجموعة الأولى:

(18:30) قطر - الكويت

(19:00) افغانستان - الهند

المجموعة الثانية

(10:23) اليابان - كوريا الشمالية

(11:30) ميانمار - سوريا

المجموعة الثالثة

(11:00) كوريا الجنوبية - تايلاند

(12:30) سنغافورة - الصين

المجموعة الرابعة

(10:00) الصين تايبيه - قرغيزستان

(18:00) عمان - ماليزيا

المجموعة الخامسة

(12:00) هونغ كونغ - أوزبكستان

(16:00) إيران - تركمنستان

المجموعة السادسة

(13:30) إندونيسيا - فيتنام

(19:00) العراق - الفيليبين

المجموعة السابعة

(09:00) باكستان - الأردن

(19:00) السعودية - طاجيكستان

المجموعة الثامنة

(18:00) الإمارات - اليمن

(19:00) نيبال - البحرين

المجموعة التاسعة

(09:10) أستراليا - لبنان

(18:30) فلسطين - بنغلادش

ويشتمل الدور الثاني من التصفيات الآسيوية على 36 منتخبا قسمت على 9 مجموعات، تضم كل واحدة أربعة منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، بين نوفمبر 2023 ويونيو 2024.

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وفي الوقت عينه تحجز تلك المنتخبات مقاعدها في كأس آسيا 2027 في السعودية.

وتقام قرعة الدور الثالث من تصفيات آسيا لكأس العالم 2026 في وقت لاحق من العام الحالي، حيث توزع المنتخبات الـ18 المتأهلة على ثلاث مجموعات من ستة منتخبات. ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين يحدد المقعدان المباشران المتبقيان لقارة آسيا عبر الدور الرابع في ملحق قاري، فيما سيكون هنالك فرصة لمقعد إضافي من خلال دور خامس في الملحق العالمي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز