اكتمال عقد فرق ربع نهائي مهرجان كلباء الرياضي غداً

يكتمل غداً، الخميس، عدد فرق دور الثمانية ضمن مهرجان كلباء الرمضاني، الذي يواصل فعالياته بكورنيش مدينة كلباء، لليوم الخامس على التوالي، وشهدت مباريات كرة القدم فوز فريق o12 على فريق العميد بنتيجة كبيرة، بلغت 13 مقابل 4، وبهذه النتيجة ضمن الفريق الفائز تأهله لدور الثمانية، مع حصول مهاجمه هلال برمان على جائزة أفضل لاعب في المباراة، وفي اللقاء الثاني، لحق فريق دائرة الثقافة بركب المتأهلين لربع النهائي، إثر الفوز على فريق المخضرمين 7 - 3، ونال اللاعب علي جمعة جائزة أفضل لاعب، مقدمة من بلدية كلباء، وفي مباراة ثالثة، تمسك فريق شباب النيل بحلم الصعود للدور القادم، بعد اعتماد فوزه على فريق بن خديم بنتيجة 3-0 بالانسحاب.

وضمن منافسات الكرة الطائرة، وفي المباراة الأولى، فاز فريق بحر الفجيرة على فريق بارون A بنتيجة 2 - 1، وشهدت المباراة الثانية فوز فريق البحر على فريق بارون B بنتيجة شوطين دون رد.

واستمرت الفعاليات الثقافية والمجتمعية على مسرح المهرجان، حيث شهدت برامج متنوعة، وتم تنظيم محاضرة صحية، قدمها مدرب اللياقة البدنية عبد الله بدر العوضي، بعنوان «استراتيجية الرياضة في رمضان»، كما قدمت بلدية كلباء مسابقات وجوائز للجمهور والأطفال، وجدت التفاعل والإشادة من الجميع.

من جهته، أشاد عبد الله أحمد الأميري نائب رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، بالرعاة وشركاء النجاح، وذلك من خلال وجودهم، إلى جانب إثرائهم للفعاليات، وتقديم الجوائز للجمهور، وأكد أن النادي يرحب بجميع المؤسسات والدوائر الحكومية والشركات للمشاركة في المهرجان في نسخته الثانية المقبلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز