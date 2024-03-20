مشاركة كبيرة في بطولة الألعاب الإلكترونية الرمضانية لشرطة دبي

شهدت بطولة الألعاب الإلكترونية الرمضانية التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي في نادي الضباط، ضمن فعاليات شهر رمضان المبارك، مُشاركة كبيرة على مستوى المنافسات الفردية والجماعية للفوز بالجوائز التي تبلغ قيمتها 100 ألف درهم.

وأكد الرائد عبد الله الشحي، نائب مدير إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن إقامة بطولة خاصة للألعاب الإلكترونية في شهر رمضان المبارك تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز التواصل في الشهر الفضيل مع كافة فئات المجتمع.



وبين الرائد الشحي أن إقامة منافسات في مجال الألعاب الإلكترونية الرمضانية التي تستهوي مختلف شرائح المجتمع، لا سيما فئتي الشباب والأطفال، تعد فرصة مهمة ونوعية للتوعية بعدد من القضايا المهمة، ومنها على سبيل المثال الحذر من التعامل مع الغرباء في غرف الدردشة، وتعزيز الوعي بالتعاملات المالية الإلكترونية، وعدم منح معلومات شخصية وبيانات مصرفية تفادياً للوقوع ضحية للابتزاز أو الاحتيال الإلكتروني، إلى جانب التوعية بقضايا مرورية ومجتمعية أخرى، وهو ما يدعم تحقيق التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان.

من جانبه، أوضح الملازم أول سعيد عادل السويدي، منسق عام البطولة، أن المشاركين في البطولة الرمضانية يتنافسون فيما بينهم ضمن 10 ألعاب إلكترونية مشهورة على مستوى عالم الألعاب، مشيراً إلى أن المنافسات تستمر إلى تاريخ 24 من شهر رمضان.

وأوضح أن عدد المشاركين في البطولة الإلكترونية الرمضانية من داخل الدولة وخارجها تجاوز الـ 1000 مُشاركة من مختلف الفئات العمرية ممن يتنافسون ضمن تحديات فردية وجماعية وفقاً لنوع اللعبة، مبيناً أن الهدف من البطولة هو تعزيز ثقافة التعامل مع الألعاب الإلكترونية بتوازن، والحث على المحافظة على الصحة العامة والعقلية لمستخدمي هذا النوع من الألعاب عبر الاعتدال في ممارستها، إلى جانب التوعية بأهمية المحافظة على الخصوصية، مُتمنياً التوفيق لكافة المشاركين.

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