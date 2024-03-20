Wednesday, 20 March 2024 11:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استبعاد رونالدو من تشكيلة البرتغال لمواجهة السويد

3/20/2024 3:00:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن الاتحاد البرتغالي أن النجم كريستيانو رونالدو سيغيب عن المباراة الودية الأولى للمنتخب ضد السويد غدا الخميس على أن يخوض المباراة الثانية الودية ضد سلوفينيا الثلاثاء المقبل.

وبالإضافة إلى رونالدو، استبعد سبعة لاعبين آخرين من مواجهة السويد وهم ديوغو دالو (مانشستر يونايتد)، جواو فيليكس وجواو كانسيلو (برشلونة الإسباني)، دانيلو بيريرا وفيتينيا (باريس سان جيرمان الفرنسي)، أوتافيو (النصر السعودي)، روبن نيفيش (الهلال السعودي).

وأشارت تقارير صحفية إلى أن مدرب المنتخب البرتغالي، روبرتو مارتينيس أراد إراحة هؤلاء اللاعبين نظرا لضغط المباريات التي خاضوها في الآونة الأخيرة مع أنديتهم.

وقال مارتينيس في مؤتمر صحفي عشية مواجهة السويد: "إنها فترة يواجه فيها اللاعبون تحديات كبيرة مع خوضهم مباريات كثيرة ويعانون من تعب ذهني".

ويخوض المنتخب البرتغالي ثلاث مباريات تجريبية أخرى استعدادا لكأس أوروبا المقررة من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين في ألمانيا، ضد فنلندا وكرواتيا وإيرلندا في 4 و8 و11 يونيو المقبل تواليا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN20032024000110011019ID1108002401

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث