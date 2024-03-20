استبعاد رونالدو من تشكيلة البرتغال لمواجهة السويد



أعلن الاتحاد البرتغالي أن النجم كريستيانو رونالدو سيغيب عن المباراة الودية الأولى للمنتخب ضد السويد غدا الخميس على أن يخوض المباراة الثانية الودية ضد سلوفينيا الثلاثاء المقبل.

وبالإضافة إلى رونالدو، استبعد سبعة لاعبين آخرين من مواجهة السويد وهم ديوغو دالو (مانشستر يونايتد)، جواو فيليكس وجواو كانسيلو (برشلونة الإسباني)، دانيلو بيريرا وفيتينيا (باريس سان جيرمان الفرنسي)، أوتافيو (النصر السعودي)، روبن نيفيش (الهلال السعودي).

وأشارت تقارير صحفية إلى أن مدرب المنتخب البرتغالي، روبرتو مارتينيس أراد إراحة هؤلاء اللاعبين نظرا لضغط المباريات التي خاضوها في الآونة الأخيرة مع أنديتهم.

وقال مارتينيس في مؤتمر صحفي عشية مواجهة السويد: "إنها فترة يواجه فيها اللاعبون تحديات كبيرة مع خوضهم مباريات كثيرة ويعانون من تعب ذهني".

ويخوض المنتخب البرتغالي ثلاث مباريات تجريبية أخرى استعدادا لكأس أوروبا المقررة من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين في ألمانيا، ضد فنلندا وكرواتيا وإيرلندا في 4 و8 و11 يونيو المقبل تواليا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز