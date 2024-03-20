الشرطة الإسبانية تداهم مكاتب الاتحاد الإسباني لكرة القدم



داهمت الشرطة الإسبانية مكاتب الاتحاد الإسباني لكرة القدم وممتلكات أخرى، واعتقلت 7 أشخاص، حسبما أكد الحرس المدني الإسباني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء.

وذكرت تقارير إخبارية أن التحقيقات تتعلق بالاشتباه في الفساد وغسل أموال، حيث أمر قاضي التحقيق بمدينة ماجاداهوندا، الذي كان يحقق في العقود المشبوهة خلال فترة رئاسة لويس روبياليس للاتحاد الإسباني لكرة القدم، بإجراء عمليات التفتيش.

وتردد أن من بين تلك العقود المشبوهة، العقد الخاص ببطولة كأس السوبر الإسباني والاتفاق على إقامتها كبطولة مكونة من 4 فرق بالمملكة العربية السعودية، أكملها روبياليس مع جيرارد بيكيه، لاعب برشلونة الإسباني السابق.

وبشكل إجمالي، تم إجراء 11 عملية تفتيش في العديد من المناطق الإسبانية، بما في ذلك منطقة جراندا، التي يقيم روبياليس بها. وترددت تقارير أنه لم يكن في البلاد في ذلك الوقت

واستقال روبياليس من منصبه العام الماضي في إعقاب قضية تقبيله اللاعبة الإسبانية جيني هيرموسو دون موافقتها ،خلال الاحتفال بتتويج منتخب إسبانيا بكأس العالم للسيدات الصيف الماضي.

وأكد روبياليس براءته، لكنه يخضع أيضا في إسبانيا لتحقيق جنائي بشأن الحادث، وكان قد تم إيقافه لمدة ثلاث سنوات من ممارسة أنشطة كرة القدم من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

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