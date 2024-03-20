اعتقال 5 مشجعين بعد اقتحام مباراة في الدوري التركي لكرة القدم



كشفت وكالة الأناضول التركية للأنباء اليوم الأربعاء أن محكمة في شمال تركيا ألقت القبض على خمسة أشخاص مشتبه بهم في واقعة الاعتداء على لاعبين خلال مباراة في الدوري التركي لكرة القدم.

وذكرت أن المشتبه بهم هم من بين 13 مشجعا لفريق طرابزون سبور، الذين اقتحموا الملعب بعد الخسارة أمام فناربخشة بنتيجة 3/2 يوم الأحد الماضي للاعتداء على لاعبي المنافس وجهازهم الفني.

وأشارت وكالة الأناضول إلى أنه تم الإفراج عن ثمانية أشخاص من المشتبه بهم بكفالة.

وأوضحت أن أحد المشجعين الذين اقتحموا أرض الملعب كان شخصا من ألمانيا سافر إلى تركيا لحضور المباراة.

وأعلن الاتحاد التركي لكرة القدم عن فتح تحقيقات موسعة في الواقعة، بينما أدان جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ماالهجمات واصفا إياها بغير المقبولة.

وتزايدت أعمال العنف في ملاعب كرة القدم التركية خلال الفترة الأخيرة، حيث تم سجن رئيس نادي أنقرة جوتشو في ديسمبر الماضي لفترة قصيرة بسبب اعتدائه على الحكم خليل أوموت ميلر عقب إحدى المباريات.

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