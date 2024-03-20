المطيوعي وصفية الصايغ بطلا سباق المجموع العام في «دراجات عجمان»

بحضور الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، اختتم بنجاح سباق الدراجات الهوائية «ضد الساعة» لمسافة 6 كيلومترات، بمشاركة واسعة من الرجال والسيدات من مختلف الجنسيات والأعمار الذين تنافسوا على لقب السباق الذي أقيم في مضمار الصفيا، ضمن النسخة الرابعة من الدورة الرياضية لحكومة عجمان، التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي.

وتوج الإماراتي محمد أحمد المطيوعي بطلاً لسباق فئة المجموع العام رجال، وجاء في المركز الثاني السلوفيني جاريجا بول، وحل السيد بلواش من المغرب في المركز الثالث.

وحصد حسن سلطان المركز الأول من فئة المجموع العام رجال مواطنين، يليه حمد الصابري في المركز الثاني، وحل ثالثاً أحمد المنصوري.

وفازت الإماراتية صفية الصايغ بالمركز الأول في فئة المجموع العام إناث، وحلت السوريتان روبا عمر وصبا حسين في المركزين الثاني والثالث على التوالي، وفي فئة المجموع العام إناث مواطنات توجت غاية المحرزي بالمركز الأول، وحلت مروة سلمان ثانياً، فيما جاءت موزة المنصوري في المركز الثالث.

وفي فئة الدوائر الحكومية فاز أحمد النقبي بالمركز الأول، وجاء خالد أحمد في المركز الثاني، ثم سيف النعيمي ثالثاً، وسيطرت الإمارات على المراكز الثلاثة الأولى في فئة أصحاب الهمم بفوز أحمد البدواوي بالمركز الأول، وعبدالله البلوشي ثانياً، وسالم الجنيبي في المركز الثالث، وفي سباق الفرق فاز فريق شرطة عجمان (أ) بالمركز الأول، فيما جاء شرطة عجمان (ب) في المركز الثاني.

وفي ختام السباق كرم الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي الفائزين في مختلف الفئات، بحضور عادل الهاشمي مالك لافيش للعطور.

وانطلقت في مركز عجمان الإبداعي منافسات بطولة الألعاب الشعبية بمشاركة الدوائر الحكومية وجميع فئات المجتمع، حيث جرى التنافس على سلسلة من الألعاب التراثية في مرحلة التصفيات وهي ألعاب الكرابي والميت والشاع وشد الحبل والخيشة.

وتصدر فريق القيادة العامة لشرطة عجمان A المجموعة الأولى برصيد 14 نقطة، وجاء فريق الكمين ثانياً برصيد 13 نقطة، فيما احتل القيادة العامة لشرطة عجمان B المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

وتستكمل منافسات التصفيات غداً بمباريات المجموعة الثانية والتي تضم فرق الإدارة العامة للدفاع المدني والكوماندوز وشباب الزهراء، حيث يخوض كل فريق مباراتين في كل لعبة بمجموع 10 مباريات لكل فريق.

ومن جانب آخر يلتقي غداً الخميس في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة كرة القدم فريقا القيادة العامة لشرطة عجمان ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري ضمن المجموعة الثانية، ويسعى فريق الشرطة لتحقيق الفوز الثالث توالياً والتأهل بالعلامة الكاملة، وبالمقابل يسعى فريق دائرة الأراضي الذي يدخل المباراة برصيد نقطة واحدة لتعويض خسارته في الجولة الماضية وتحقيق فوز يقوده للحاق بركب المتأهلين للدور التالي.

وفي مواجهة ثانية لحساب المجموعة الثالثة يخوض جهاز الرقابة المالية الذي يملك نقطتين مباراة حاسمة في مواجهة جامعة عجمان متذيل ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط، في حين يلتقي في المباراة الثالثة فريق مصرف عجمان الذي يدخل المباراة برصيد 3 نقاط بفريق الإدارة العامة للدفاع المدني بنفس الرصيد في مواجهة متكافئة لحساب المجموعة الأولى.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز