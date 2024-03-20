قبل مواجهة العراق بالتصفيات المزدوجة.. مدرب الفلبين: أقمنا معسكراً رائعاً في دبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
وصف البلجيكي توم سينتفيت، مدرب منتخب الفلبين الأول لكرة القدم، معسكر فريقه في دبي بالرائع تحضيرا لمباراته المرتقبة أمام مضيفه العراقي غدا الخميس في ملعب البصرة الدولي ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأسي العالم 2026، وآسيا 2027، مشيرا إلى أن التنظيم في المعسكر اتسم بكونه مميزا، مشددا على اكتمال جاهزية منتخب الفلبين لخوض مباراته أمام نظيره العراقي.
وأشار توم إلى وجود بعض الإصابات في صفوف منتخب الفلبين، مبديا ثقته في مقدرة فريقه على مواجهة منافس قوي بحجم منتخب العراق على ملعبه وبين جماهيره.
ومن جانبه، أكد الإسباني خيسوس كاساس، مدرب منتخب العراق، على أن المباراة أمام منتخب الفلبين، تمثل بوابة التأهل إلى المرحلة المقبلة من مشوار التصفيات، مشيرا إلى أنه حريص على العمل بجد من أجل بناء منتخب يكون فيه الجمهور العراقي فخورا به، مقللا من تأثير غياب المهاجم أيمن حسين عن مباراة الغد.
وقبل مباراة الغد، يقف منتخب العراق على قمة الترتيب العام لمتتخبات مجموعته برصيد 6 نقاط من فوزين على نظيريه الإندونيسي والفيتنامي، فيما يحتل منتخب الفلبين المركز الثالث بنقطة وحيدة من تعادله مع نظيره الإندونيسي.
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