قبل مواجهة العراق بالتصفيات المزدوجة.. مدرب الفلبين: أقمنا معسكراً رائعاً في دبي

وصف البلجيكي توم سينتفيت، مدرب منتخب الفلبين الأول لكرة القدم، معسكر فريقه في دبي بالرائع تحضيرا لمباراته المرتقبة أمام مضيفه العراقي غدا الخميس في ملعب البصرة الدولي ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأسي العالم 2026، وآسيا 2027، مشيرا إلى أن التنظيم في المعسكر اتسم بكونه مميزا، مشددا على اكتمال جاهزية منتخب الفلبين لخوض مباراته أمام نظيره العراقي.

وأشار توم إلى وجود بعض الإصابات في صفوف منتخب الفلبين، مبديا ثقته في مقدرة فريقه على مواجهة منافس قوي بحجم منتخب العراق على ملعبه وبين جماهيره.

ومن جانبه، أكد الإسباني خيسوس كاساس، مدرب منتخب العراق، على أن المباراة أمام منتخب الفلبين، تمثل بوابة التأهل إلى المرحلة المقبلة من مشوار التصفيات، مشيرا إلى أنه حريص على العمل بجد من أجل بناء منتخب يكون فيه الجمهور العراقي فخورا به، مقللا من تأثير غياب المهاجم أيمن حسين عن مباراة الغد.

وقبل مباراة الغد، يقف منتخب العراق على قمة الترتيب العام لمتتخبات مجموعته برصيد 6 نقاط من فوزين على نظيريه الإندونيسي والفيتنامي، فيما يحتل منتخب الفلبين المركز الثالث بنقطة وحيدة من تعادله مع نظيره الإندونيسي.

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