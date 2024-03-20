أسطورة الحياة المثالية

الكثير من أسباب تعاستنا تكمن في رغبتنا في الوصول إلى الصورة المثالية التي نرسمها عن الحياة ،فإذا لم تسر حياتنا بالصورة التي نرغب ونتمناها نشعر بالتعاسة والألم والحزن وقد نغرق في بحر من المآسي والغضب والخوف من المستقبل ،ولكن الحياة تجمع دائما بين الحزن والفرح ، السعادة قرار إذا اتخذناه سوف نكون سعداء ، لذلك يجب أن نستفيد بكل شيء نملكه بين أيدينا ، لأن انتظارنا للمستقبل لن يجدي شيئا ،الحياة ليست مثالية

،ولن نأخذ كل ما نريده ونتوقعه ،لذا يجب علينا وسع أهداف لأنفسنا حتى نتمكن من تحقيق السعادة ،قال الحكيم الهندي جيورد :(إذا أردت أن تكون سعيدا فكن سعيدا ) البعض يتساءل عن مثالية السعادة ؟ وهل يمكننا الحصول على كل ما نريده بدن تعب ؟وأين تكمن الحياة المثالية ؟ في الحصول على المال أم العمل أم الأسرة وغيرها للإجابة عن مثل هذه التساؤلات التي قد تأخذ أحيانا وقت وجهد وتحتاج إلى الحكمة والعلم والمعرفة للتعامل معها

وربما أحيانا تذهب بأنها غير موجودة أو نتجاهلها، وعند وقوعها بأن لا نقول بأننا بؤساء ونعيش في دوامة من الحزن والقنوط والألم.

وفي هذا السياق أستحضر كلمات للكاتب وأستاذ العلوم السلوكية الأمريكي الدكتور ستيف مارابولي، والتي قال فيها: " السعادة ليست في غياب المشاكل، وإنّما القدرة على التعامل مع هذه المشاكل". ولعل هذه العبارة فيها اختصار لأسطورة السعادة المثالية التي يبحث عنها الجميع دون توقف ،السعادة المثالية لإزاحتك في البحث عنها إنما تحضر

مثل هذه السعادة في العمل البناء المثمر

والنجاح والتخطيط لأهداف واضحة ،إذا نظرنا لأية مشكلة على إنها نهاية العالم ،لن نستطيع التغلب على مشاكلنا ، فأسعد الناس من يرون في أوقات الشدة والصعاب دروسا مفيدة يمكن لها أن تجعلهم لا يتوقفون لانتظار حياة مثالية خلابة نقية من الشوائب ،بل يجاهدون ويؤمنون أن المحن والشدائد مصنع الرجال ، يقول الكاتب كازانتزاكي :(إذا كنت تملك الفرشاة والألوان فارسم جنتك وعش فيها )