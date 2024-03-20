ابن سائق تاكسي سوري يترأس مشاريع الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت

أعلنت مايكروسوفت تولي البريطاني الجنسية السوري الأصل مصطفى سليمان منصب مدير وحدة الذكاء الاصطناعي في الشركة، ليشرف على تطوير مشروع «كوبايلوت» ومشاريع تعلم الآلة «ماشين ليرنينج»، ومختلف مشاريع الشركة الأمريكية العملاقة في مجال الذكاء الاصطناعي.

مصطفى «40 عاماً» والده سائق تاكسي سوري، ووالدته ممرضة إنجليزية، ونشأ في لندن، مأسس شركة «ديب مايند للتكنلوجيا» العاملة على الذكاء الاصطناعي وتطوير تعلم الآلة، وهي الشركة التي أصبحت إحدى أهم شركات تطوير الذكاء الاصطناعي في العالم، واستعانت بها كبرى شركات التكنولوجيا لتطوير أنظمتها ومواكبتها للذكاء الاصطناعي.

وقالت ستايا ناديلا المدير التنفيذي لمايكروسوفت خلال الإعلان عن تولي سليمان لمنصبه الجديد: «كوبايلوت أصبح قلب مايكروسوفت، وجزء من مستقبلها، ولذلك كان يجب أن يكون المسؤول عن التطوير في ذلك المشروع ومشاريع الذكاء الاصطناعي المتعددة لمايكروسوفت من هو على دراية وفهم لأهميته، ولذلك نحن سعداء لتولي مصطفى منصب المدير التنفيذي لـ«مايكروسوفت إيه آي»، التي ستكون مسؤولة عن أبحاث الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي».

وأضافت ستايا: «أعرف مصطفى منذ سنوات، إنه شاب ناجح في عمله وأسس ديب مايند وإنفليكشن، وهما من أهم شركات تطوير الذكاء الاصطناعي في العالم حالياً، لذلك بالفعل نحن سعداء بوجوده في فريق عمل مايكروسوفت.

أسس سليمان شركة «DeepMind Technologies»، وهي شركة تخصصت في مجال الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وأصبح رئيس منتجاتها، وسرعان ما أثبتت الشركة نفسها كواحدة من الرائدين في قطاع الذكاء الاصطناعي وحصلت على دعم إيلون ماسك، وسكوت بانيستر، وغيرهم.

في عام 2014، اندمجت DeepMind مع Google مقابل مبلغ يقدر بـ 400 مليون جنيه إسترليني، في أكبر استحواذ للشركة في أوروبا حينها، بعد الاستحواذ، أصبح سليمان رئيسًا للذكاء الاصطناعي المطبق في « DeepMind»، حيث تولى مسؤولية دمج تقنيات الشركة في مجموعة واسعة من منتجات

Google.

وفي فبراير 2016، أطلق سليمان مشروع DeepMind Health في الجمعية الملكية للطب، ويعمل على تطوير تقنيات قائمة على البيانات للممارسين الصحيين في الخدمة الوطنية للصحة (NHS) وشركاء آخرين لتحسين خدمات الرعاية الصحية المباشرة، تحت قيادة سليمان، قامت DeepMind أيضًا بتطوير تعاونات بحثية مع منظمات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة.

وفي عام 2016، قاد سليمان جهدًا لاستخدام خوارزميات التعلم الآلي في DeepMind للمساعدة في تقليل الطاقة المطلوبة لتبريد مراكز بيانات Google وقام النظام بتقييم مليارات التركيبات الممكنة للإجراءات التي يمكن أن يتخذها مشغلو مراكز البيانات، وأعطى توصيات استنادًا إلى الاستخدام المتوقع للطاقة، اكتشف النظام طرقًا جديدة للتبريد، مما أدى إلى تقليل ما يصل إلى 40٪ من كمية الطاقة المستخدمة للتبريد، وتحسين بنسبة 15٪ في كفاءة الطاقة العامة للمباني.

وفي أغسطس 2019، وضع سليمان في إجازة إدارية بعد اتهامات بالتنمر على الموظفين، واستعانت الشركة بمحام خارجي للتحقيق، وبعد ذلك غادر سليمان ليتولى منصب نائب الرئيس في الشركة الأم Google .



