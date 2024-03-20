رئيس الوزراء الفلسطيني يرحب بإعلان كندا وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

(MENAFN
- Al-Bayan)
رحب رئيس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية محمد اشتية، اليوم الأربعاء بإعلان كندا وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، والإشارة إلى إمكانية الاعتراف بدولة فلسطين.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) عن
اشتية قوله إن "حرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل ضد شعبنا، تتطلب موقفا دوليا حازما بوقف تسليح إسرائيل، وفرض عقوبات فورية عليها، لمنعها من مواصلة جرائمها".
وشدد على ضرورة الضغط من أجل فتح المعابر إلى قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية، وإعادة الكهرباء والمياه.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN20032024000110011019ID1108002392
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.