رئيس الوزراء الفلسطيني يرحب بإعلان كندا وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل



رحب رئيس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية محمد اشتية، اليوم الأربعاء بإعلان كندا وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، والإشارة إلى إمكانية الاعتراف بدولة فلسطين.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) عن

اشتية قوله إن "حرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل ضد شعبنا، تتطلب موقفا دوليا حازما بوقف تسليح إسرائيل، وفرض عقوبات فورية عليها، لمنعها من مواصلة جرائمها".

وشدد على ضرورة الضغط من أجل فتح المعابر إلى قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية، وإعادة الكهرباء والمياه.

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