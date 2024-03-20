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حماس: رد إسرائيل على مقترح وقف إطلاق النار جاء سلبياً

3/20/2024 3:00:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قال أسامة حمدان القيادي في حركة حماس اليوم الأربعاء إن الرد الإسرائيلي على أحدث مقترح من الحركة لوقف إطلاق النار في غزة جاء سلبياً، وذلك بعد أن سلمه وسطاء.

وأضاف حمدان في مؤتمر صحفي في بيروت "نقل لنا الإخوة الوسطاء مساء أمس الثلاثاء موقف الاحتلال من المقترح الذي سلمته الحركة... وهو ردّ سلبي بشكل عام، ولا يستجيب لمطالب شعبنا ومقاومته.. بل ويتراجع عن موافقات قدمها سابقا للوسطاء ونقلت إلينا عبرهم".

وأردف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وحكومة إسرائيل مسؤولون عن فشل المفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين ووقف القتال في قطاع غزة.

واستؤنفت المحادثات بخصوص وقف إطلاق النار هذا الأسبوع في قطر، لكن المفاوضات المستمرة منذ أسابيع فشلت حتى الآن في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس تأمل واشنطن أن يخفف الأزمة الإنسانية التي تعصف بالقطاع.

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