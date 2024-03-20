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تصريح جديد من نتنياهو حول اجتياح رفح

3/20/2024 3:00:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الاستعدادات جارية لاجتياح رفح في جنوب قطاع غزة، غير أن هذا التحرك "سيستغرق بعض الوقت".

وذكر نتنياهو في بيان أنه سيوافق قريبا على خطة لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من مناطق القتال بعد أن منح الضوء الأخضر لخطط العمليات العسكرية في رفح.

ويأتي إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي على المضي قدما في خطته لاجتياح رفح في وقت تجتمع فيه أطراف الصراع في جولة حالية من مفاوضات الدوحة الخاصة بمحاولة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحماس.

وأكدت مصادر إسرائيلية مطلعة على سير المحادثات أن مفاوضات اليوم الأول كانت إيجابية، إلا أنها توقعت أن تكون المحادثات صعبة وطويلة بسبب العديد من النقاط الخلافية بين الطرفين، الأمر الذي دفع رئيس الموساد إلى العودة إلى تل أبيب من أجل إطلاع الحكومة الإسرائيلية على سير المحادثات.

واستؤنفت المحادثات بخصوص وقف إطلاق النار هذا الأسبوع في قطر، لكن المفاوضات المستمرة منذ أسابيع فشلت حتى الآن في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس تأمل واشنطن أن يخفف الأزمة الإنسانية التي تعصف بالقطاع.

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