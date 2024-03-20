مستشفى فقيه الجامعي يفتتح مركزاً متقدماً لإصابات الحوادث والطوارئ



افتتح مستشفى فقيه الجامعي في واحة دبي للسيليكون مؤخرًا، المركز المتقدم لإصابات الحوادث والطوارئ. ويعد المركز أحد أكبر أقسام الطوارئ في إمارة دبي بمساحة 35000 قدم، كما أن له مهبط خاص لمروحيات الإسعاف، وتم تجهيز المركز بمرافق متطورة تؤهله للتعامل بكفاءة مع أكبر عدد ممكن من مرضى الحالات الطارئة.





وبهذا المركز يقدم مستشفى فقيه الجامعي

خدمات الطوارئ المنقذة للحياة وكذلك الرعاية الطارئة على مدار الساعة.

وأكد الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، أن الهيئة تعتز بقوة وقدرات القطاع الصحي الخاص في دبي، لافتاً إلى أن أعمال التطوير والتوسعات التي يشهدها هذا القطاع، والتي تعزز من حركة السياحة الصحية ، فضلاً عن أنها

تعكس مناخ الاستثمار المميز الذي توفره دبي في هذا المجال الحيوي.

وأشار الدكتور الملا إلى أن التعاون مع مستشفى فقيه الجامعي يأتي ضمن جهود هيئة الصحة المستمرة لتعزيز خدمات الطب الطارئ في الإمارة، وحرص الهيئة على تشجيع التوسع في الخدمات الصحية وتنويعها ضمن أفضل المعايير والممارسات، وخاصة الخدمات المتعلقة بالطوارئ.

وتطرق الدكتور الملا إلى أن الهدف من تشجيع تطوير مثل هذه الخدمات، هو تعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية في دبي في كافة التخصصات.

وقال د. مهيمن عبد الغني – الرئيس التنفيذي لمستشفى فقيه الجامعي، واحة دبي للسيليكون إن المستشفى قامت باستيفاء حزمة الشروط الموضوعة من قبل الهيئة للحصول على الاعتماد المطلوب قبل البدء في تقديم الخدمة والتي من أهمها ضمان إتاحة الوصول إلى جراحي إصابات الحوادث والجراحين المتخصصين على مدار الساعة، وإطلاق مبادرات تحسين الجودة المستمرة لخدمات الطوارئ، والتدريب المستمر للطاقم الطبي وكذلك الكادر التمريضي على إصابات الحوادث."



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