منصور العور: جامعة حمدان الذكية.. التزام راسخ بتسريع مسار التحول الرقمي للتعليم

كشف الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، أن اعتماد اليونيسكو ليوم التاسع عشر من مارس يوماً عالمياً للتعليم الرقمي، جاء بناء على مقترح إماراتي، واعتماد المقترح من قبل المنظمة العالمية، إنما يدل على الشوط البعيد الذي قطعته دولة الإمارات على مسار تحديث التعليم والتحول الرقمي للتعليم.



وأضاف: كما يدل على اعتراف المنظمة العالمية بهذه المكانة الريادية للدولة على هذا الصعيد الأهم. ويمثل الاحتفاء بهذه المناسبة العالمية، تأكيداً لأهمية دور الجامعات والمؤسسات والمعاهد التعليمية، في دعم ابتكارات وتطبيقات الرّقمنة في تعزيز تجربة الدارسين، وتشجيعاً على الارتقاء بمدخلات ومخرجات التعليم، وإعادة رسم ملامح مستقبل منظومة التعلُّم. كذلك تسلط هذه المناسبة الضوء على النقلة النوعية التي أحدثتها الرقمنة في المشهد التعليمي، في مختلف الشؤون المتصلة بالتعليم ومناهجه ووسائله وأدواته.



وتابع العور: تواصل جامعة حمدان بن محمد الذكية - باعتبارها نواة التعلُّم الذكي، ورائدة التعليم الرقمي على مستوى المنطقة - رسالتها في تسريع مسار التحول الرقمي في التعليم، ومشاركة خبراتها في اعتماد الحلول الرقمية ضمن المناهج التعليمية، وتسخير التكنولوجيا لدفع عجلة التحول نحو نموذجٍ تعليمي أكثر مرونة وتكاملاً وشمولية، لتمكين الأجيال الجديدة من مواكبة المتغيرات المتسارعة في مختلف المجالات. وبهذه المناسبة، نجدد في جامعة حمدان بن محمد الذكية، عزمنا على متابعة إرساء دعائم منظومة تعليمية رقمية، أولويتها تمكين الدارسين، وركائزها الابتكار والتكنولوجيا واستشراف المستقبل، من أجل تطوير التعليم في الدولة والمنطقة والعالم أجمع.

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