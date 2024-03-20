توقعات طقس الإمارات غداً.. انخفاض في درجات الحرارة

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة غدا، أن الرياح تكون شمالية غربية / 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، والبحر في الخليج العربي يكون مضطربا إلى متوسط الموج، فيما يحدث المد الثاني عند الساعة 57:00، والجزر الأول عند الساعة 17:38؛ أما بحر عمان فيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 20:40 والجزر الأول عند الساعة 14:02 والجزر الثاني عند الساعة 02:50.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 32 19 85 40

دبي 33 19 85 50

الشارقة 33 18 85 45

عجمان 31 17 80 45

أم القيوين 31 16 85 45

رأس الخيمة 30 18 80 45

الفجيرة 29 20 80 20

العـين 32 22 75 30

ليوا 35 18 90 25

الرويس 29 16 85 40

السلع 29 17 80 35

دلـمـا 26 20 85 40

طنب الكبرى / الصغرى 24 22 90 30

أبوموسى 24 21 85 30تو

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز