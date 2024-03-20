سوق دبي يوقف التداول على أسهم «أملاك للتمويل»

أعلن سوق دبي المالي عن إيقاف التداول على أسهم شركة «أملاك للتمويل»، وذلك لعدم الإفصاح عن بياناتها المالية لعام 2023.

يشار إلى أن مجلس إدارة الشركة كان قد صادق على البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، ووجه بالإفصاح عنها بمجرد الحصول على موافقة المصرف المركزي.

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