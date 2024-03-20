سوق دبي يوقف التداول على أسهم «أملاك للتمويل»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن سوق دبي المالي عن إيقاف التداول على أسهم شركة «أملاك للتمويل»، وذلك لعدم الإفصاح عن بياناتها المالية لعام 2023.
يشار إلى أن مجلس إدارة الشركة كان قد صادق على البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، ووجه بالإفصاح عنها بمجرد الحصول على موافقة المصرف المركزي.
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