Wednesday, 20 March 2024 11:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الذهب يخسر 6 دولارات في المعاملات الفورية

3/20/2024 3:00:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات، اليوم، وخسرت نحو 6 دولارات في المعاملات الفورية.

وبحلول الساعة 04:38 عصراً بتوقيت الإمارات، انخفض المعدن الأصفر بنسبة 0.28% أو ما يعادل 6.01 دولار ليصل إلى 2152.05 دولار للأونصة.

وهبطت عقود الذهب، تسليم أبريل 2024 بنسبة 0.23% أو ما يعادل 4.95 دولار لتصل إلى 2154.7 دولار للأونصة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN20032024000110011019ID1108002384

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث