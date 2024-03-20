الذهب يخسر 6 دولارات في المعاملات الفورية

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات، اليوم، وخسرت نحو 6 دولارات في المعاملات الفورية.

وبحلول الساعة 04:38 عصراً بتوقيت الإمارات، انخفض المعدن الأصفر بنسبة 0.28% أو ما يعادل 6.01 دولار ليصل إلى 2152.05 دولار للأونصة.

وهبطت عقود الذهب، تسليم أبريل 2024 بنسبة 0.23% أو ما يعادل 4.95 دولار لتصل إلى 2154.7 دولار للأونصة.

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