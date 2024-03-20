الذهب يخسر 6 دولارات في المعاملات الفورية

(MENAFN
- Al-Bayan)
تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات، اليوم، وخسرت نحو 6 دولارات في المعاملات الفورية.
وبحلول الساعة 04:38 عصراً بتوقيت الإمارات، انخفض المعدن الأصفر بنسبة 0.28% أو ما يعادل 6.01 دولار ليصل إلى 2152.05 دولار للأونصة.
وهبطت عقود الذهب، تسليم أبريل 2024 بنسبة 0.23% أو ما يعادل 4.95 دولار لتصل إلى 2154.7 دولار للأونصة.
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