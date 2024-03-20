بشراكة استراتيجية بين دبي القابضة و إنيسمور.. إطلاق علامة ديلانو الفندقية الفاخرة في دبي

في إطار شراكة استراتيجية بين «دبي القابضة»، وشركة "إنيسمور، الشركة الرائدة عالميّاً والأسرع نمواً في قطاع الضيافة، أعلنت "إنيسمور " عن خطتها لإطلاق علامتها التجارية الفاخرة "ديلانو" في دولة الإمارات لأول مرة، حيث من المقرر افتتاح منتجع "ديلانو دبي" الفخم في بلوواترز دبي، الوجهة المائية الفاخرة والنابضة بالحياة في وقت لاحق من العام الجاري، وذلك بهدف توفير تجربة رفاهية فاخرة وفريدة من نوعها في الإمارة.

وسيتم إطلاق منتجع "ديلانو دبي" في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تم إبرامها بين "إنيسمور" و"دبي القابضة" خلال العام 2023، بهدف إثراء إمارة دبي بتجارب فندقية جديدة فاخرة. ويأتي ذلك عقب افتتاح منتجع "بانيان تري دبي" في بلوواترز دبي في أواخر العام الماضي.

وسيضم منتجع ديلانو دبي 251 غرفة فندقية، بما فيها 84 جناحاً، بعضها مجهّز بمسبح خاص، كما سيقدم لضيوفه تجارب طعام استثنائية، وسيشمل مسبحاً بإطلالة مباشرة على واجهة بحرية ساحرة، في وجهة بلوواترز وذلك وسط أجواء من الخصوصية التامة.

وبهذه المناسبة، قال أميت كوشال، الرئيس التنفيذي للمجموعة لدى دبي القابضة: "يمثل افتتاح ديلانو دبي دليلاً على التزامنا الراسخ بتحديد المعايير الجديدة للرقي والتميز في مجال الضيافة الفاخرة، وتعزيز مكانة دبي وجهةً بارزةً على خارطة السياحة العالمية. وعقب النجاح البارز الذي كلله افتتاح منتجع بانيان تري دبي، نعرب عن بالغ فخرنا بالاحتفال بإنجاز جديد يسهم في تطوير بلوواترز دبي كوجهة استثنائية فاخرة ونابضة بالحياة. وانطلاقاً من شراكتنا المستمرة مع شركات بارزة بحجم وقيمة إنيسمور ومجموعة بانيان ، سنواصل التركيز على جذب علامات دولية جديدة إلى دبي ومن ثمّ إثراء مشهد الضيافة في الإمارة"

من جانبه، قال كلّ من شاران باسريشا، مؤسس "إنيسمور" والرئيس التنفيذي المشارك، وجوراف بوشان، الرئيس التنفيذي المشارك في " إنيسمور ": "عندما تم إطلاق علامة ديلانو في ميامي الأمريكية عام 1995، كانت بمثابة مفهوم جديد للفخامة التقليدية الشائعة آنذاك، حيث أضفى إطلاقها لمسة عصرية وبسيطة جديدة عن المتعارف عليه ولكن مع الاحتفاظ بنفس القدر من الفخامة. لقد تبنّت ديلانو فلسفة الضيافة القائمة على نمط الحياة العصرية والتي أصبحت معروفة ومتداولة اليوم. نحن فخورون مرة أخرى بتعزيز مكانة هذه العلامة التجارية في طليعة الضيافة الفاخرة بافتتاح منتجع جديد في دبي – ما يشكل نقطة تحوّل بارزة في مسيرتها. وانطلاقاً من بداياتها في ميامي، تلك المدينة النابضة بالحياة، وصولاً إلى دبي التي تعد وجهة التجارب الاستثنائية الفاخرة، تستعد علامة ديلانو لتقديم أبعاد جديدة في عالم الفخامة والتصاميم الفريدة في الإمارة، معلنةً بذلك عن إطلاق أولى منتجعاتها في المنطقة. ونحن نتطلع إلى مشاركة مزيد من التفاصيل الرائعة حول ديلانو دبي خلال الأشهر القادمة".

كانت إنيسمور قد أبرمت مطلع العام الحالي شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع "كاين إنترناشيونال" بهدف دعم وتعزيز التوسع الدولي للعلامة التجارية الأيقونية ديلانو، بما في ذلك إعادة افتتاح ديلانو ميامي بيتش.

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