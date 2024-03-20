«فلل» للإسكان تبحث خطط ومشاريع العام 2024

عقد مجلس إدارة «فلل» للإسكان اجتماعه الأول لهذا العام في مقر الشركة بأبراج الإمارات في دبي، وقد ترأس الاجتماع عبدالرحيم سلطان، رئيس مجلس الإدارة، بحضور أعضاء المجلس، عارفة الفلاحي، وعلياء بوسمرة، ومحمد الفلاحي، وعلياء الشملان.

خلال الاجتماع، ناقش أعضاء المجلس إنجازات العام السابق وخطط ومشاريع العام 2024، بالإضافة إلى التحديات والفرص التي تواجه القطاع السكني للمواطنين في الإمارات، والمواضيع الأخرى ذات الصلة بسير العمل في الشركة، كما تم مناقشة الهيكل التنظيمي ومهام ومسؤوليات مجلس الإدارة، وصدرت القرارات اللازمة بشأنها.

وأكد عبدالرحيم سلطان خلال الاجتماع استمرار الشركة في تحقيق أهدافها في تطوير وتوفير الخدمات السكنية للمواطنين بأعلى معايير الجودة وفقاً للالتزامات المتفق عليها، وتأكيدها على مواكبة التطورات التقنية في مجال البناء واستخدام أحدث التقنيات، كما أشار إلى جهود الشركة في توفير حلول تمويلية سكنية ملائمة عبر شراكات استراتيجية مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.

وفي سياق متصل، تشير الدراسات إلى أن عدد المساكن المطلوبة للمواطنين في الإمارات خلال الفترة من 2020 إلى 2030 يبلغ حوالي 211,605 مساكن، موزعة على مختلف إمارات الدولة على النحو التالي، إمارة أبوظبي 84,411 مسكناً، إمارة الشارقة 37,525 مسكناً، إمارة رأس الخيمة 34,581 مسكناً، إمارة دبي 31,882 مسكناً، إمارة الفجيرة 16,212 مسكناً، إمارة عجمان 6,993 مسكناً، وإمارة أم القيوين 4,001 مسكن. علماً بأن «فلل» للإسكان أعلنت مؤخراً عن تصميم وتنفيذ 50 فيلا سيتم إنجازها وتسليمها لأصحابها خلال عام 2024، ما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على المساكن في الدولة.

وفي ختام الاجتماع، أشاد رئيس مجلس الإدارة بالنجاحات المستمرة للشركة منذ إنشائها، مُثنياً على جهود الموظفين وتفانيهم في تحقيق أهداف الشركة.

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