إنفستوبيا تشهد إطلاق شراكة بين «جيوان إيه آي» و«إيروس إنفستمنت»

شهدت إنفستوبيا 2024، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين شركة «جيوان إيه آي Gewan AI»، وشركة «إيروس إنفستمنت Eros Investments»، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

حضر توقيع الاتفاقية معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس إنفستوبيا، ووقعها كل من علي حسين الرئيس التنفيذي لـ إيميرسو إيه آي Immersio AI، الشركة التابعة لـ إيروس إنفستمنت، والدكتورة غادة الهدهد المديرة العامة لشركة جيوان إيه آي، حيث تأتي الاتفاقية في إطار جهود إنفستوبيا لتمكين مجتمعات الأعمال، وتحفيز المشاريع والاستثمارات الجديدة في قطاعات المعرفة والابتكار والتكنولوجيا.

وقال وليد الهدهد الرئيس التنفيذي لشركة جيوان إيه آي: «جيوان إيه آي، هي شركة إماراتية مقرها أبوظبي، وهي تقدم أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، التي تخدم قطاعات الشرطة والصحة والإعلام والتجزئة وغيرها. وتتطلع الشركة إلى العمل بشكل وثيق مع وزارة الاقتصاد في مشاريع الذكاء الاصطناعي المشتركة على مستوى المنطقة ككل، من أجل تعزيز وعي العملاء والشركاء حول مبادئ الذكاء الاصطناعي الأخلاقي، وتطوير نموذج تجاري متطور، يخدم قطاعات مختلفة، بما في ذلك أنظمة التجارة القائمة على الذكاء الاصطناعي، ونقل الوسائط الآمن، والترفيه وأنظمة البيع بالتجزئة». وأضاف: «صممنا مجموعة خدمات الذكاء الاصطناعي بدقة وعناية، لكي ترتقي بأعمال الشركات من خلال توفير الحلول الذكية، التي يمكن دمجها ضمن تقنيات تكنولوجيا المعلومات الحالية، لتعزيز هذه التقنيات بمزايا وخدمات الذكاء الاصطناعي».

وبدورها، قالت الدكتورة غادة الهدهد المديرة العامة لـ جيوان إيه آي: «لا شك أن تطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي ونماذج اللغة الكبيرة LLM's على مستوى المنطقة، ينطوي على أهمية كبيرة، خاصةً مع تطور أدوات التكنولوجيا العميقة. وتهدف جيوان إيه آي إلى تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، بحيث تتواءم مع احتياجات وأهداف القطاعات المختلفة. ونحن متحمسون حول هذه الاتفاقية، التي ستمكننا من توسيع نطاق تطورنا، ليشمل عملاء وشركاء جدداً حول العالم».

وقال علي حسين الرئيس التنفيذي لشركة إيميرسو إيه آي، التابعة لـ إيروس إنفستمنت: «في ظل التطورات التكنولوجية الحالية، أصبح تطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي والأدوات الرقمية المتطورة الأخرى، أمراً ضرورياً، لا سيما مع تزايد الحاجة إلى ملائمة الحلول الرقمية الذكية، لكي تناسب متطلبات الأسواق المحلية المختلفة. ونحن متحمسون للعمل والتعاون مع شركة جيوان إيه آي، في عملية دمج المنتجات لتعزيز القيمة، ومواصلة توسيع استثماراتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط».

وتعد شركة جيوان إيه آي رائدةً في مجال الذكاء الاصطناعي، وتتبنى مستهدفات طموحة، تقوم على تحفيز البحث والتطوير لإحداث طفرة في الصناعات المختلفة، وتمكين الشركات من خلال الحلول الذكية والمبتكرة، وعبر إطلاق الإمكانات اللامحدودة للذكاء الاصطناعي، وتسخير طاقاته الهائلة لتحسين الكفاءة التشغيلية، وحل التعقيدات المختلفة التي تواجه الشركات.

وبدورها، تركز شركة إيروس إنفستمنت على استثمارات الجيل القادم، المتعلقة بالملكية الفكرية، وتقنيات البلوكتشين والذكاء الاصطناعي التوليدي، والترميز Tokenization، بالإضافة إلى قطاع الترفيه والألعاب الرقمية، وتسعى الشركة إلى التعاون مع الأفراد والشركات التي تتبنى رؤية مشتركة، من أجل إطلاق مشاريع عصرية ناجحة ضمن هذه المجالات.

وتهدف الاتفاقية الموقّعة بين الشركتين، إلى تأسيس إطار تعاوني في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز جهود البحث والتطوير المشترك للحلول الذكية، وتبادل الخبرات والمعارف والمصادر، للخروج بأفضل التطبيقات المبتكرة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وفاءً بالاحتياجات المحلية والإقليمية والعالمية، فضلاً عن تطوير ممارسات وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي المسؤول، وبناء القدرات والمهارات، من خلال تنظيم الندوات وورشات العمل والمؤتمرات.

ويشكل توقيع هذه الاتفاقية مؤشراً جديداً على التزام إنفستوبيا باحتضان المستثمرين والشركات العاملة في قطاعات الاقتصاد الجديد، لا سيما الذكاء الاصطناعي، والتعريف بالفرص الكبيرة المتاحة في هذا المجال، وتحفيز القطاع الخاص لخلق نموذج اقتصادي قائم على الابتكار والمعرفة، انسجاماً مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تستهدف جعل دولة الإمارات وجهةً تنافسية جاذبة رائدة، وعاصمةً عالمية للاقتصاد الجديد والمشاريع المبتكرة.

واستضافت «إنفستوبيا 2024» ضمن فعالياتها، التي استمرت لمدة يومين، نهاية فبراير الماضي في أبوظبي، نخبةً من أهم المستثمرين وقادة الاقتصاد والشركات ورواد الأعمال والخبراء، وهيأت أرضيةً مناسبةً أمامهم للتواصل والتعاون واستشراف فرص الاستثمار المشترك، حيث شهدت حضور أكثر من 2500 مشارك، وأكثر من 90 متحدثاً، استعرضوا مجموعةً من أهم مواضيع الاستثمار في الاقتصاد الجديد، بما في ذلك قطاعات الاقتصاد الرقمي والسياحي والإبداعي، والاستثمار في الرياضة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والاقتصاد الأخضر، واستثمارات رأس المال المغامر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز