«مانترا» تنجح في حملة تمويل في دبي بـ 40 مليون درهم

أعلنت شركة «مانترا» المتخصصة في الطبقة الأولى للبنية الأساسية لسلاسل البلوك تشين، عن نجاح جولة التمويل الجديدة في دبي بقيمة 11 مليون دولار (40 مليون درهم)، بقيادة شركة شروق بارتنرز وهي أكبر مستثمر في المشاريع والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المستثمرين الاستراتيجيين في التمويل.

وتهدف «مانترا» إلى دعم تسهيل الاستثمار في الشرق الأوسط وآسيا من خلال تعزيز سيولة السوق وتعزيز النمو، ما يساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي والتنمية في هذه المناطق، كما يؤدي ذلك إلى تبسيط عملية شراء وبيع الأصول ما يخلق سبل استثمارية جديدة التي قد واجهت في السابق عوائق أمام دخول الأسواق المالية ويؤدي إلى تعزيز ريادة الأعمال وجذب المستثمرين العالميين، كما يتماشى ذلك مع أهداف هذه المناطق الرامية إلى ريادة الابتكار المالي ودفع النمو الاقتصادي والازدهار في المنطقة.

وقال جون باتريك مولين، الرئيس التنفيذي لشركة مانترا: إن الحصول على هذا التمويل الجديد يساهم بشكل فعال في تسريع رؤيتنا المتمثلة في جعل النظام البيئي المالي العالمي متصلاً بالإنترنت، كما يعزز التزامنا المتواصل تجاه أسواق هونج كونج والشرق الأوسط، حيث تعمل مكاتبنا الفعلية في هونج كونج ودبي بمثابة مراكز للابتكار. وأضاف باتريك مولين: نحرص على تصميم بنية تحتية تتوافق مع احتياجات المؤسسات والمستخدمين الباحثين عن استكشاف ترميز الأصول، وذلك يعكس مهمتنا المتمثلة في جعل ترميز الأصول حجر الزاوية في الشمول المالي وتطوير الأسواق.

ومن جهته، أكد شان شين، الشريك المؤسس للمستثمر الرئيسي شركة شروق بارتنرز، على أن نهج الرائد لشركة مانترا في ترميز الأصول والتزامها بالامتثال التنظيمي والتركيز الاستراتيجي على الأسواق الهامة مثل هونغ كونغ ودبي يتوافق مع رؤية شركة شروق بارتنرز في الابتكار المالي والشمولية. وأضاف شان شين: نحن لا نستثمر في التكنولوجيا فحسب، بل في مستقبل تتقارب فيه الأصول الرقمية والتقليدية بسلاسة، ومن المقرر أن تقود «مانترا» هذا التحول ويسعدنا دعم أعمالها وأهدافها.

وتتزامن جولة التمويل البالغة 11 مليون دولار مع إطلاق Hongbai، شبكة الاختبار المحفزة لسلسلة «مانترا» واسمها هو عبارة عن حقيبة أعمال من هونج كونج ودبي، وتشير إلى توجه «مانترا» إلى تركيز جهودها على هذه المناطق الرائدة في الأعمال، وسيعمل إطلاقها على بناء الجسور الاقتصادية بشكل متكامل بين الشرق الأوسط وآسيا، ما يرسي معياراً جديداً للترميز RWA وتشجيع التعاون الاقتصادي عبر الحدود، ويساهم بشكل فعال في تسهيل تبادل الخبرات في هذا القطاع والموارد وفرص الاستثمار ويعزز النمو الاقتصادي في كلتا المنطقتين.

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