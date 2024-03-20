جميرا أبراج الإمارات تستضيف «رمضان ديستركت» حتى 4 أبريل المقبل

تستضيف منطقة تراس بلازا، جميرا أبراج الإمارات أمام متحف المستقبل فعالية «رمضان ديستركت»، احتفالاً بشهر رمضان المبارك ضمن حملة «رمضان في دبي»، وتستمر فعالياتها إلى 4 أبريل 2024.

وتتميز الفعالية بتقديم مجموعة متنوعة من التجارب الثقافية والمجتمعية يومياً، والتي تبدأ من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، حيث تبرز الأهمية الثقافية والروحية المرتبطة بشهر رمضان الفضيل.

وتهدف أيضاً إلى تعزيز الترابط المجتمعي وإبراز التسامح الذي يميز المجتمع الإماراتي، كما يرسخ الارتباط بالعادات والتقاليد الشعبية الإماراتية، ما يوفر للحاضرين تجربة غامرة مليئة بالألوان والموسيقى التقليدية وعروض الطهي اللذيذة.

وتوفر «رمضان ديستركت» العديد من الأنشطة التقليدية والترفيه لكافة أفراد الأسرة، حيث يمكن للعائلات الاستمتاع بألعاب الطاولة الممتعة، واستكشاف الجانب الفني في شخصياتهم من خلال مجموعة من الفنون والحرف اليدوية، والانغماس في ألعاب الأركيد التي تعيدهم إلى ذكريات أيام الطفولة الجميلة.



وبالنسبة للضيوف الصغار، يزخر هذا الموسم بالأنشطة والفعاليات الشيقة، بما في ذلك العروض المسرحية، والرسم على الوجوه، والألعاب التفاعلية، ودروس الطبخ، ما يضمن تجربة لا تنسى لجميع الأعمار.

وحرصت شركة M2L Concepts المنفذة للفعالية، على تصميم المنطقة بدقة لتعكس الجماليات التقليدية لمنطقة الخليج بشكل عام والمجتمع الإماراتي بشكل خاص، بما في ذلك المقاعد التراثية والديكور الذي يتردد صداه مع تاريخ المنطقة. وتستضيف المنطقة نخبة من الفعاليات المميزة مثل النقش بالحناء، والخط العربي، ما يوفر للزوار فرصة للتواصل مع الموروث الثقافي الخالد، كما يحظى الزوار باستكشاف عدد كبير من المأكولات والأطباق الشهية من أبرز المطاعم المحلية والتي تعرض المأكولات الرمضانية الشعبية.

وقال توماس جاتيف، الشريك المؤسس والإداري في الشركة: «يعد شهر رمضان المبارك فرصة لتعزيز الترابط والوئام المجتمعي والاستمتاع بقضاء أوقات ممتعة مع الأهل والأصدقاء، وهو الهدف الذي تم إنشاء «رمضان ديستركت» في موسمها الثاني على التوالي لتعزيز الشعور بالبهجة في إمارة دبي».

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