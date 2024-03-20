إي آند الإمارات وكورنينغ تتعاونان لتوصيل شبكة الألياف الضوئية إلى اليخوت

كشفت «إي آند الإمارات» عن تعاونها مع شركة كورنينغ إنكوربوريتد، المتخصصة عالمياً في مجال الألياف الضوئية، وذلك لتوصيل خدمة الألياف الضوئية إلى اليخوت في مرسى ياس بأبوظبي. ويدمج هذا التعاون بسلاسة بين الحلول المتقدمة التي تقدمها «إي آند الإمارات» مع كابلات الألياف الضوئية المتطورة التي تصنعها شركة كورنينغ، ما يوفر إمكانية الاتصال بشبكة الإنترنت إلى اليخوت.

وبفضل هذا التعاون، يتم لأول مرة توصيل 138 يختاً بخدمة الاتصال بشبكة الألياف الضوئية من «إي آند الإمارات»، وذلك عن طريق استخدام كابلات خاصة من إنتاج شركة كورنينغ. وسيتيح هذا الحل لأصحاب اليخوت في مرسى ياس الاستمتاع بتجارب رقمية من الجيل التالي، وسيوفر لهم سرعة فائقة وموثوقية عالية واتصالاً سلساً عبر الإنترنت للعمل والترفيه والتواصل. وتتوافق هذه المبادرة مع التزام «إي آند الإمارات» بتوفير التكنولوجيا المتطورة لعملائها أينما كانوا.

وقال مروان بن شكر، نائب أول للرئيس لشؤون تطوير الشبكات في شركة «إي آند الإمارات»: «يسعدنا الإعلان عن توصيل خدمة الألياف الضوئية إلى اليخوت بنجاح، لتجمع بين سرعة وموثوقية الشبكة، وهو ما يضمن اتصالاً دون انقطاع لليخوت في المرسى. نحن فخورون بأن نبدأ عصراً جديداً من الاتصالات البحرية من خلال هذا التعاون مع كورنينغ، لتقديم تجارب رقمية مطورة لجميع ملّاك اليخوت».

وقد أسهم حل كورنينغ المتطور في تبسيط عملية النشر والتوزيع، ما أتاح المجال أمام «إي آند الإمارات» لتقديم اتصال موثوق وعالي السرعة بالإنترنت لأصحاب اليخوت. كما يعكس هذا التعاون الالتزام المشترك لكلتا الشركتين بالكفاءة والتميز.

من جهته، قال تاديو فيانا، نائب الرئيس للمبيعات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لشؤون الشبكات الناقلة في شركة كورنينغ: «يسرنا أن نتعاون مع شركة «إي آند الإمارات» لتقدم خدمة الاتصال بالألياف الضوئية إلى اليخوت في مرسى ياس، عن طريق استخدام حل الألياف الضوئية المتقدم من شركة كورنينغ. تعمل شركتنا مع العملاء في جميع أنحاء العالم بهدف تقديم فوائد اتصال الألياف الضوئية عالية السرعة إلى المزيد من المستخدمين، ويسعدنا أن نرى هذه الشبكات تصل إلى جميع الأماكن، سواءً في البر أو البحر. يمثل هذا التعاون علامة فارقة، وذلك لأنه يتيح الوصول إلى اتصال موثوق بالإنترنت في أي وقت لمالكي اليخوت في المرسى».

ويؤكد التعاون بين «إي آند الإمارات» وشركة كورنينغ الجهود المبذولة من قبل الطرفين لتحصين البنية التحتية للشبكة في المستقبل، وضمان تلبية الاحتياجات الرقمية الناشئة، فضلاً عن الاستفادة التي سيحققها العملاء عبر حصولهم على أفضل وأحدث الحلول التكنولوجية المتطورة.

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